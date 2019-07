Wildeshausen „Sündhaft günstige“ Preise, keine „ollen Reste“: Das sind die Versprechen, die der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen für den Schnäppchenmarkt macht. Vielmehr kämen Waren ins Angebot, deren Saison sich gerade dem Ende nähert. Am Sonntag, 4. August, wird es wieder soweit sein: Zwischen 13 und 18 Uhr können Besucher in der Wildeshauser Innenstadt shoppen und nebenbei das Rahmenprogramm genießen.

In der Innenstadt verteilt gibt es verschiedene Aktionen: Eine Einhornhüpfburg steht bereit, ein Reaktionsspiel für Größere sowie für die ganze Familie eine Bimmelbahn, die kostenfrei durch Wester- und Huntestraße fährt. Eine Bahn zum Hüpfen wird es ebenfalls geben: Wie im vergangenen Jahr, wird es eine Hüpfburg in Form eines Zuges geben, in dem 36 Kinder Platzen finden. Des weiteren können sich Besucher abwaschbare Airbrush-Tattoos auf die Haut sprühen lassen. Rund wird es derweil in einem Kinderkarussell gehen. Die Reaktionsfähigkeit kann beim Spiel „Buzzer Street Reaction“ getestet werden: Um in diesem Spiel Punkte zu sammeln, müssen die aufblinkenden Leuchtpunkte auf den Pylonen berührt werden.

Für Essen ist ebenfalls gesorgt: Eine Waffelbäckerei wird vertreten sein, zudem öffnen die Cafés und Eisdielen. Das Café „Tiefschwarz“ wird mit einer erweiterten Bestuhlung auf sich aufmerksam machen und vor der Angelstube in der Huntestraße wird gezeigt, wie man Forellen räuchert. Für eine bunte Straße sorgen zusätzlich alle teilnehmenden Geschäfte mit ihren Auslagen.

Einen Bücherflohmarkt finden die Besucher am 4. August auch in der Heiligenstraße: Dort wird die Tierschutzgruppe Oldenburg-Land vertreten sein. Die Einnahmen kommen dem Verein zugute.

Der HGV abschließend über den verkaufsoffenen Sonntag: „Wir, die Wildeshauser Kaufmannschaft, freuen uns auf dieses ,Sommerfest’ und laden alle ein mitzumachen und dabei zu sein.“