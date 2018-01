Stammsitz der Firmengruppe Schröder: das Gelände an der Heemstraße in Wildeshausen. BILD: Ulrich Suttka Stammsitz der Firmengruppe Schröder: das Gelände an der Heemstraße in Wildeshausen. BILD: Ulrich Suttka

Schröder-Gruppe: 730 Mitarbeiter an 27 Standorten

Die Firmengruppe Schröder gehört zu den traditionsreichsten Betrieben in der Stadt Wildeshausen. Was im Jahr 1810 als kleine Schmiede in Wildeshausen begann, ist dabei über zwei Jahrhunderte stets ein bodenständiger Familienbetrieb geblieben. Er wird gemeinsam geführt von den Brüdern Heiner, Volker und Bernd Schröder. Als siebte Generation ist inzwischen Carsten Schröder (Sohn von Heiner) Mitglied der Geschäftsführung. Stammsitz ist das Firmengelände an der Heemstraße in Wildeshausen.

Das Unternehmen beschäftigt an 27 Standorten rund 730 Mitarbeiter, darunter rund 80 Auszubildende. Schwerpunkt ist Niedersachsen, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist die Firma vertreten. Die Gesamt-Grundstücksfläche der Gruppe beträgt derzeit 41 Hektar.

Die Tage der offenen Tür am Stammsitz in Wildeshausen sind am Samstag, 3. März, und am Sonntag, 4. März, jeweils 10 bis 18 Uhr, an den Standorten an der Heemstraße und an der Benzstraße. Zwischen beiden Arealen wird es einen Shuttleservice geben, da an der Benzstraße gute Parkmöglichkeiten bestehen. Die soeben ausgezeichnete Filiale Ahlerstedt lädt am Sonntag, 21. Januar, ab 10 Uhr zu einem Frühschoppen ein.