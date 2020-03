Wildeshausen Dem Wildeshauser Bürgermeister die Hand schütteln? Im Moment ein Tabu-Bruch. „Wir haben uns im Stadthaus darauf verständigt, dass wir aufs Händeschütteln vorerst verzichten wollen", erklärt Stadtsprecher Hans Ufferfilge auf Anfrage. Um sich vor dem Corona-Virus zu schützen, folgen Kreisstadt und die Gemeinden im Landkreis Oldenburg penibel den Vorsichts- und Hygienemaßnahmen, die das Gesundheitsamt empfiehlt.

Wie wird in Einrichtungenund im Stadthaus reagiert ?

Im Stadthaus, aber auch in allen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und sogar dem Bauhof, wurden Desinfektionsspender aufgestellt. In der Gemeinde Hatten wurden alle Einrichtungen gebeten, ihre Hygienepläne zu überprüfen. Reinigungskräfte sollen dahingehend sensibilisiert werden, täglich die Türgriffe zu desinfizieren. In Einrichtungen der Gemeinde Wardenburg hängen Info-Blätter des Landesgesundheitsamtes.

In den Eingangsbereichen des Krankenhauses Johanneum und des Alexanderstifts in Wildeshausen stehen Desinfektionsmittelspender für Besucher und Patienten bereit. Hinweisschilder weisen auf die Infektionsgefahr, auch bei Grippe und anderen Krankheiten, hin. „Wir haben erste Maßnahmen getroffen“, erklärt Sascha Lücke, Leiter des Alexanderstifts. Hygienespender gebe es in den Wohnbereichen schon seit Jahren. Aus aktuellem Anlass stehen diese nun für jeden sichtbar an den Ein- und Ausgängen.

Zusätzlich hängen Plakate mit Hygienetipps aus. Auch sonst ist das Gesundheitsmanagement ein Thema. „Erst dann tätig zu werden, wenn es so weit ist, wäre zu spät.“NWZ

In der Volkshochschule in Wildeshausen sieht das noch ganz anders aus. „Man sollte keine Panik machen, die Sache beobachten und auf gewöhnliche Hygienevorschriften achten“, meint Hinrich Ricklefs. Ein Spender für Desinfektionsmittel sei zwar bestellt worden. „Das wollten wir aber schon vergangenes Jahr“, betont der VHS-Leiter. Auch Besucher des Stadthauses können sich am Eingang derzeit die Hände desinfizieren. Der Spender stand dort allerdings auch schon, bevor der Ausbruch des Virus bekannt geworden war.

Was passiert im Krankenhaus Johanneum ?

Das Krankenhaus Johanneum hat dem Niedersächsischen Gesundheitsministerium, wie berichtet, fünf Isolierbetten gemeldet. „Wir haben die notwendigen Vorbereitungen getroffen“, beteuert der Ärztliche Direktor Dr. Alexander Terzic. Das Personal sei eingewiesen, Schutzanzüge und -masken seien ebenso vorhanden. Um Klarheit über eine mögliche Infektion zu erhalten, würden Patienten nach Symptomen und möglichen Kontakten mit Risikopersonen befragt.

Wie sieht die Situationin Supermärkten aus ?

Ein immer gleiches Bild bietet sich derweil seit vergangener Woche in Wildeshauser Supermärkten: Als bekannt geworden war, dass das Virus Deutschland in den Krisenmodus versetzt, fingen Kunden mit Hamsterkäufen an. Regale, die für gewöhnlich mit Konserven, Nudeln, Klopapier und Hygieneartikeln gefüllt sind, waren am Dienstagmittag leer beziehungsweise höchstens zur Hälfte gefüllt. „Normalerweise bekommen wir Nudeln und Konserven immer donnerstags. Die Lieferung habe ich für Samstag und für heute noch mal vorgezogen“, berichtete eine Mitarbeiterin im Aldi-Markt an der Harpstedter Straße. Dienstagmittag wartete sie noch auf 60 zusätzliche Paletten. „Freitag fing es an mit den Hamsterkäufen, so langsam beruhigt es sich wieder“, sagte eine Mitarbeiterin nebenan im Netto-Markt. Artikel wie Klopapier, Nudeln oder Wasser werden dort im Lager gestapelt.

Ob die nachgeforderte Menge überhaupt geliefert werden kann, konnte Oliver Einemann, Leiter des Edeka-Centers am Westring, Dienstagmittag nicht beantworten. „Wir warten ab. Bisher habe ich nur die Antwort erhalten, dass die Lkw ausgelastet seien.“ Die Lieferanten würden sich zwar auf verstärkte Lieferungen einrichten – jedoch lediglich unmittelbar vor den Feiertagen. Fast die doppelte Menge an Artikeln wie Reis, Nudeln oder Klopapier musste im Famila-Markt, ebenfalls am Westring, nachbestellt werden, bestätigte auch Marktmanager Udo Frommhold.