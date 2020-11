Stadt verhindert Wohnklötze

Wildeshausen Die Stadt Wildeshausen will den Charakter alter Wohnsiedlungen erhalten. Um einen weiteren Wildwuchs sogenannter Wohnklötze (zweigeschossige Gebäude plus Staffelgeschoss) in klassischen Einfamilienhaussiedlungen zu verhindern, hat der Rat am Mittwochabend eine Veränderungssperre für den Bebauungsplan „Düngstruper Straße/Bargloyer Straße“ erlassen.

Mit einem Steuerungskonzept will die Stadt mehr Klarheit für Investoren schaffen und die Eigentümer der alten Häuser schützen. An der Entwicklung dieses Konzeptes sollen Bürger beteiligt werden.

Das Ziel der Bedarfsprognose, bis 2030 insgesamt 580 weiteren Wohnungen zu schaffen, wird weiter verfolgt. Mehrgeschossige Gebäude sollen vor allem in der Innenstadt und an dafür ausgewiesenen Stellen entstehen. Eine Bürgerinitiative hatte kürzlich die Diskussion um die „Wohnklötze“ ins Rollen gebracht.

