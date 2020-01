Wildeshausen Ja, beim Standesamt werden Ehen geschlossen. Doch nicht nur Trauungen gehören zu den Aufgaben dieser Behörde. Darüber hinaus fallen zahlreiche weitere Pflichten an. Die Standesbeamtinnen des Wildeshauser Amtes erklären, was täglich zu tun ist. Außerdem stellen sich die vier Frauen vor, die zum neu zusammengestellten Team gehören.

Wer gehört zum Team des Standesamtes ?

Seit 1996 ist Heidi Rösler bereits Standesbeamtin in Wildeshausen, seit 15 Jahren ist sie als Teilzeitkraft im Standesamt tätig. Gemeinsam mit Wera Golk, die im Dezember 2019 als Vollbeschäftigte die Nachfolge von Karl-Heinz Mucker angetreten hat, arbeiten sie beide hauptamtlich. Wenn Not am Mann ist, helfen Ursula Kellermann (Vertretungs-Standesbeamtin seit 2004) und Christa Kamphaus (seit 2015) aus.

Welches sind die

Kernaufgaben ?

„Natürlich nehmen die Eheschließungen einen wichtigen Teil unserer Arbeit ein“, sagen Wera Golk und Heidi Rösler. Schließlich sei es der einzige Bereich, bei dem die Standesbeamtinnen aktiv mitwirken. „Das beginnt bei der Beratung und geht dann natürlich weiter mit der individuellen Gestaltung des Tages“, erklärt Heidi Rösler. Der Stellenwert der standesamtlichen Trauung habe sich in den letzten Jahren verändert. Da viele Paare nicht mehr kirchlich heiraten, sei der Anspruch an die Trauung im Standesamt höher geworden.

Standesamtlich Heiraten Trauungen sind in Wildeshausen möglich im: Historischen Rathaus: Diese werden von montags bis freitags während der Sprechzeiten und zu festen Terminen am Samstag im Trauzimmer angeboten. Alten Amtshaus: Nach Terminabsprache mit dem Standesamt ist auch die Eheschließung im Trauzimmer dort möglich.

Darüber hinaus haben die Standesbeamtinnen mit der Beurkundung von Geburten alle Hände voll zu tun. Beurkundet werden alle Geburten im Standesamtsbezirk Wildeshausen. Die Beurkundung von Sterbefällen gehört auch zu den Aufgaben der beiden Wildeshauser Standesbeamtinnen, genau wie Namenserklärungen. Das betreffe beispielsweise Fälle, bei denen nach einer Scheidung der Geburtsname wieder angenommen wird, erklären die beiden Frauen.

Mit Vaterschaftsanerkennungen haben die beiden Frauen ebenfalls regelmäßig zu tun. „Das betrifft nicht verheiratete Eltern. Viele kümmern sich schon vor der Geburt des Kindes darum, dass der Vater später eingetragen wird“, berichtet Heidi Rösler.

In Niedersachsen fällt auch das Erfassen der Kirchenaustritte in den Aufgabenbereich des Standesamtes. Hinzu kommt noch die Ausstellung von Personenstandsurkunden, die zu den Kernaufgaben zählt. Dazu gehöre beispielsweise der Auszug aus dem Geburtenregister, den man zur Anmeldung der Eheschließung braucht.

Was war im vergangenen Jahr zu tun ?

Im Jahr 2019 hatten die Wildeshauser Standesbeamtinnen reichlich zu tun. Allein 613 Geburten mussten beurkundet werden. „Die Tendenz ist klar steigend. Das liegt daran, dass in den Landkreisen Diepholz und Oldenburg nur das Krankenhaus Johanneum über eine Geburtenabteilung verfügt“, erzählt Heidi Rösler. Werdende Eltern würden daher zum Teil viele Kilometer auf sich nehmen, um ihr Kind in Wildeshausen zur Welt zu bringen. Und alle Kinder, die in Wildeshausen geboren werden, fallen in die Zuständigkeit des Wildeshauser Amtes.

82 Eheschließungen hat das Team im vergangenen Jahr durchgeführt. Eine gleichgeschlechtliche Ehe fiel nicht darunter. „Beliebt für Hochzeiten sind natürlich Schnapszahlen. Aber generell gilt, Samstage und auch Freitage sind die favorisierten Hochzeitstage der Brautpaare“, erinnert sich Heidi Rösler an das vergangene Jahr.

Auch 301 Sterbefälle wurden 2019 beurkundet. „Es sind in den vergangenen Jahren immer um die 300 gewesen. Die Zahl ist recht hoch, aber man muss bedenken, dass wir hier in Wildeshausen das Krankenhaus und sechs Seniorenwohnheime haben“, berichtet Wera Golk. Wie auch bei Geburten gelte: Wer im Standesamtsbezirk Wildeshausen verstirbt, wird von den Standesbeamtinnen der Kreisstadt erfasst.

Hinzu kamen insgesamt 41 Vaterschaftsanerkennungen und 151 Kirchenaustritte im vergangenen Jahr. Auch Urkunden haben die Standesbeamtinnen in 2019 zahlreich ausgestellt. Allein 591 Geburtsurkunden wurden nachträglich beantragt. Für das Team um Wera Golk und Heidi Rösler bedeutet das, dass sie die Register aus dem Schrank nehmen und die Urkunden digital erfassen müssen.

Wie sieht es für das Jahr 2020 aus ?

Auch wenn das Jahr gerade erst begonnen hat, viel zu tun haben die Standesbeamtinnen schon jetzt. Und trotz der vielen anderen Aufgaben, beschäftigen sich die Frauen auch mit Hochzeiten für das Jahr. „Der 8. August ist beispielsweise schon ausgebucht. Der fällt auf einen Samstag, so dass viele Paare da heiraten wollen“, sagt Heidi Rösler.

Doch mehr als drei Trauungen am Tag sollten es nicht sein. „Es soll ja keine Massenabfertigung werden“, sind sich die Frauen einig. Und das obwohl die Eheschließungen ja nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen sind.