Wildeshausen /Steinfeld Die Firma Gut Bergmark & Recker Geflügel Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, mit Sitz in Steinfeld (Kreis Vechta), hat mit Wirkung zum 1. Oktober die traditionsreiche Hähnchenschlachterei Kreienkamp aus Wildeshausen übernommen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Alle 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreienkamp am Standort Wildeshausen sollen weiter beschäftigt werden, heißt es.

Kreienkamp ist ein mittelständiges Unternehmen der Geflügelbranche und konzentriert sich auf das Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Hähnchen. Veredelte Feinkostspezialitäten, Wurst und Räucherartikel runden das Sortiment ab. Die Tiere stammen von bäuerlichen Betrieben aus der Region. Walter Kreienborg, Geschäftsführer der Kreienkamp GmbH & Co. KG, wird dem Unternehmen bis auf weiteres erhalten bleiben, sich mittelfristig aber aus dem Geschäft zurückziehen, teilte Carsten Feder von Gut Bergmark & Recker mit.

Dirk Heidler, geschäftsführender Gesellschafter der Gut Bergmark & Recker Geflügel, sowie Kreienkamp-Geschäftsführer Walter Kreienborg berichteten von „sehr guten Gesprächen“, die letztlich zum Erfolg geführt hätten. Der Standort in Wildeshausen sei somit auf Dauer gesichert.

Neue Kältetechnik

„Wir wollen am Standort komplett modernisieren“, kündigte Bergmark-Sprecher Feder im Gespräch mit dieser Zeitung an. Derzeit liefen die Kalkulationen. Feder sprach von Investitionen „im siebenstelligen Bereich“.

Modernisierungen wie der Einbau neuester Kältetechnik seien bereits angelaufen. „Wir möchten Landwirten und Aufzuchtbetrieben einen nachhaltigen, modernen Schlachthof bieten für die Tiere, die sie kontrolliert aufziehen“, blickt Gesellschafter Heidler voraus. „Wir wollen durch die Übernahme vorhandene Synergien nutzen und durch ein noch breiteres und vielfältigeres Sortiment mit unsere Kunden wachsen“, hieß es in Steinfeld.

Vertrieben werde schon heute ein hochwertiges Geflügelsortiment über die Vertriebsgesellschaft Steinfelder Premium Geflügel GmbH mit Sitz in Steinfeld am Rouen Kamp 6. Dort seien knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Kunden zählen der Groß- und Einzelhandel, Markthandel und die verarbeitende Industrie, national wie international. Nach Angaben Heidlers, der auch Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft ist, erwirtschaftete „Steinfelder Premium Geflügel“ 2018 einen Umsatz von rund 95 Millionen Euro.

Das Wildeshauser Familienunternehmen Kreienkamp beschäftigt sich seit über drei Generationen, also mehr als 115 Jahre, mit der Verarbeitung von hochwertigem Geflügelfleisch. „Damals fuhr August Kreienborg noch mit Pferd und Wagen die umliegenden Bauern ab, um Hühner aufzukaufen“, heißt es auf der Internet-Seite des Unternehmens. Neben der Geflügelverarbeitung sowie der Produktion von Feinkostartikeln aus Geflügelfleisch beliefert Kreienkamp auch den Handel mit feinsten Wildspezialitäten. Die Produktpalette umfasst nach Firmenangaben mehr als 100 verschiedene Artikel.

Keine Erweiterung

Weil sich die Firma am Standort an der Goldenstedter Straße nicht erweitern kann, wollte Unternehmer Walter Kreienborg vor sechs Jahren einen Schlachthof in der Nähe zur Firma Heidemark im Ahlhorner Industriegebiet bauen und zusätzlich 130 Arbeitsplätze schaffen. Geplant war eine Schlacht-Kapazität von 120 000 Tieren pro Tag im Ein-Schicht-Betrieb. Nach massiven Bürgerprotesten sowie dem Widerstand des damals neu gewählten Bürgermeisters Thorsten Schmidtke (SPD) verwarf Kreienborg im Herbst 2013 die Umsiedlungspläne des Unternehmens.