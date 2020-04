Stimmungsbild Aus Dem Einzelhandel: Wildeshauser Innenstadt blüht wieder auf

Wildeshausen Katharina Legler kommt mit ihrer Tochter Maja aus dem Modegeschäft Ernsting’s Family in der Wildeshauser Westerstraße. Das Mädchen trägt eine eigene Einkaufstasche. „Wir haben Kinderkleidung gekauft“, sagt die Mutter. „Eine Hose und Socken für Maja und eine Jacke für Mika.“ Das Baby liegt im Kinderwagen, die Oma sitzt daneben, ausgestattet mit Einweghandschuhen und einem Schal. Ihre Tochter trägt eine selbst genähte Mund-Nasenmaske, die sie bei Bedarf schnell vor das Gesicht ziehen kann. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen zurückgehalten, sind meistens nur kurz zum Einkaufen von Lebensmitteln rausgegangen“, erzählt Katharina Legler. Ab und an hätten sie etwas im Internet gekauft. Jetzt seien sie kurz von Harpstedt nach Wildeshausen gekommen, um für die Kinder etwas zu besorgen.

Nebenan bei „Schuh-Mann“ berät Verkäuferin Rita Antons auf Abstand eine Kundin bei den Sommerschuhen. Wenn sie jemanden bei der Anprobe unterstütze, ziehe sie ihre Schutzmaske hoch.

Auch ihre Kollegin Jana Bosse war in den vergangenen Wochen in Kurzarbeit. „Es ist sehr schön, dass das Geschäft wieder geöffnet ist“, meint die 24-Jährige. Sie sei froh, wieder arbeiten zu dürfen. Auch viele Kunden seien erleichtert.

Zu früh geöffnet?

Auf der Bank vor dem Laden sitzen Monika und Günther Eisner. Das Rentnerehepaar aus Wildeshausen genießt auf der täglichen Radtour einen Becher Kaffee aus der Bäckerei gegenüber. „Die Geschäfte machen zu früh auf“, glauben die beiden. Die Corona-Infektionsrate werde wieder ansteigen, vor allem in den Großstädten.

Ein paar Häuser weiter ist Optiker und Hörgeräteakustiker Harting wieder in den normalen Geschäftsbetrieb übergegangen. In den vergangenen Wochen hatten er und seine Kollegen einen Notdienst für die Kunden organisiert.

Modisch geht es bei „Tredy Fashion“ zu. Am Tresen steht Teamleiterin Sigrid Rocker, vor Mund und Nase eine modische Schutzmaske. Am Eingang läuft der Kunde auf ein Stehpult zu. Darauf steht ein Desinfektionsspray, das es zu benutzen gilt. Eine Hinweistafel macht auf die notwendigen Vorsichtsregeln aufmerksam. So dürfen in die 66 Quadratmeter große Boutique maximal zwei Kunden gleichzeitig eintreten. Auf den Boden sind Abstandslinien geklebt. „Für uns ist es toll, dass es wieder los geht“, sagt Rocker, „auch wenn das Geschäft verhalten anläuft“. Es hätten aber schon zahlreiche Leute angerufen, um sich zu vergewissern, ob das Modegeschäft wirklich wieder geöffnet ist.

Schräg gegenüber ist das Modegeschäft Arlinghaus hingegen geschlossen. Ein Zettel an der Tür weist darauf hin, dass das Geschäft ab Montag vorerst an drei Tagen pro Woche für einige Stunden und nach Termin geöffnet ist.

Bei der Firma Dieler (Betten und Wäsche) ist der Zugang zweigeteilt. Durch eine Glastür betritt der Kunde das Geschäft, durch die zweite daneben verlässt er es wieder. „Maximal 60 Kunden gleichzeitig dürfen wir reinlassen“, berichtet Filialleiterin Marita Slodowski. Sie betont die Abstandsregelung. Es sei ihr und ihren Kolleginnen derzeit untersagt, mit Kunden zusammen die Umkleidekabinen zu betreten. Bei ihr schwingt Unsicherheit mit. „Für mich ist es etwas früh, dass die Geschäfte wieder öffnen“, sagt Marita Slodowski. Doch sie will positiv in die Zukunft schauen. „Wir passen aufeinander auf.“

Warten auf Einkaufskorb

An der Huntestraße vor dem Ein-Euro-Laden Tedi heißt es Schlange stehen. „Es dürfen nur zehn Personen auf einmal in den Laden“, erklärt die Filialleiterin. Manche Leute seien ungeduldig. Damit die Regeln eingehalten werden, reicht sie die Einkaufskörbe persönlich an jeden Kunden weiter. An der neonfarbenen Linie auf dem Bürgersteig stehen Kunden mit und ohne Maske. Eine von ihnen ist Manuela Gottwald. „Es ist toll, dass es wieder los geht. Ob es zu früh ist, wird sich zeigen.“

Wie die Geschäfte in diesen Zeiten wieder angekurbelt werden sollen, ist an der Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes zu lesen: „Wegen Corona um 20 Prozent reduziert.“

Auch vom Westring ist positive Kunde zu hören. „Es ist gut angelaufen“, meint Euronics-Mitarbeiter Aqib Mahmood, der am Eingang des auf 800 Quadratmeter begrenzten Elektronikmarktes den Kundenstrom regelt.