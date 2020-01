Wildeshausen Tätowieren ohne die Farben Blau und Grün? – Aus Sicht der Macher undenkbar. Doch die Europäische Chemikalienagentur (Echa) fordert ein Verbot der Pigmente für Grün und Blau. Laut Kosmetikverordnung für Haarfarben sind sie schon nicht mehr zulässig. Denn die Farben haften wochenlang auf der Kopfhaut. Und weil Tattoo-Farben auch als Kosmetik gelten, sind die Pigmente dafür aus Echa-Sicht ebenfalls tabu. Wir fragten nach, was die Wildeshauser Tattoo-Studios dazu sagen.

„66 Prozent aller Farbmischungen wären dann für uns unbrauchbar“, meint Tamara Mischke vom Tattoo-Studio „Wild City Ink“ in Zwischenbrücken. Denn genauso viele Farben entstehen beim Tätowieren durch Zugabe von blauer und/oder grüner Farbe. Die dürften dann nicht mehr benutzt werden. Für das Studio von Mischke und Inhaber Rocco Buß wäre das fatal.

Tattoo-Studios laufen gegen das geplante Verbot Sturm. Der Tätowierer und Kolumnist Jörg Elsenbruch aus Nordrhein-Westfalen startete am Mittwoch eine Petition gegen das Verbot. 50 000 Stimmen seien erforderlich, damit sich das Parlament des Themas annimmt. „Die Stimmen hatten wir bereits nach neun Stunden“, freute sich Mischke. Sie und Buß haben natürlich auch unterzeichnet. Bis Freitag hatten über 99 000 Bürger unterzeichnet.

Doch warum fordert die Echa ein Verbot gerade dieser Pigmente? „Bei Blau und Grün sind die Pigmente am stärksten. Sie färben also am stärksten ab“, erklärt Mischke. Das kenne jeder, der sich die Haare in diesen Farben färbe und vergessen habe, Schutzhandschuhe zu tragen. „Dann sind die Hände auch gerne mal ein paar Tage blau“, weiß Mischke. Die Pigmente greifen am besten auf der Haut, seien fürs Tätowieren also prima.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, Berlin) ist nicht klar, wie die Farbpigmente in der Haut reagieren. Es wird davon ausgegangen, dass sich einige Pigmente in den Lymphknoten absetzen können.

Die Tattoo-Studions kritisieren, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. „Unser Problem ist, dass wir zur Kosmetikbranche gezählt werden“, erklärt Mischke. Dort sei es sinnvoll, dass es Verbote für Produkte gibt, die für die Schleimhäute ungeeignet seien oder eine langfristige Färbung der Haut verursachten. Dies treffe auf die Tattoo-Branche nicht zu.

Mischke wünscht sich aber einheitliche Richtlinien für seine Branche. „Es kann sich heute jeder Tätowierer nennen. Und es wird im Grunde bis auf die Hygiene durch das Gesundheitsamt nichts überprüft“, kritisiert er. Der Verband Deutsche Organisierte Tätowierer (DOT) setze setze sich schon länger für einheitliche Standards ein.

Auch das „Hautnah“, das Tattoo-Studio in der Huntestraße, unterstützt die Online-Petition. „Die Farben werden schon seit 20 Jahren verwendet. Warum sollten wir das jetzt anders machen?“, sagen die Verantwortlichen.