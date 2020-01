Wildeshausen Vor gut einem Jahr hat die „Tiertafel“ ihre neuen Räume am Grünen Weg in Wildeshausen bezogen. Lager und Ausgabestelle auf einer Fläche von knapp 30 Quadratmetern waren früher ein Schweinestall. In diversen Regalen finden die gespendeten Futtermittel ausreichend Platz. „Wir können einen Großteil des Bedarfs von 14 Tagen abdecken“, sind die freiwilligen Helfer Ute Büsing und Uwe Würfel überzeugt.

Die kostenlose Ausgabe der Futtermittel, meist für Hunde und Katzen, an bedürftige Tierbesitzer erfolgt weiterhin am ersten und dritten Samstag, jeweils von 11 bis 13 Uhr, in der Tiertafel. Die Akzeptanz sei hoch. Meistens warteten die ersten Besucher bereits, wenn die Ehrenamtlichen die Tür öffnen. Viele Bedürftige kommen aus der Stadt und der Landgemeinde, aber es gebe auch Kunden aus Harpstedt, Kirchhatten oder dem benachbarten Kreis Vechta.

Voraussetzung für die Versorgung mit Tiernahrung sei der Berechtigungsschein – ähnlich wie bei der Tafel Wildeshausen. Und das Tier muss sich schon länger im Besitz des Kunden befinden. „Hunde sollten einmal vorgeführt werden“, erläutert Würfel. Auch der Impfpass müsse vorgelegt werden.

Die Futterspenden kommen aus den Boxen, die in Supermärkten wie Edeka Einemann, Futterhaus, Fressnapf und in Harpstedt aufgestellt wurden. „Zurzeit haben wir einen Mehrbedarf an angemessenem Katzenfutter“, sagt Würfel. Da viele Katzen im Alter Nierenprobleme hätten, sei auch Katzenstreu gefragt. Ohnehin seien Katzen in der Überzahl, da sich gerade ältere Menschen eher Stubentiger hielten. Das heiße aber nicht, dass weniger Hundenahrung benötigt werde. Insgesamt sei aber das Spendenaufkommen gut. Sogar Katzenkörbe, Hundeleinen und so manches Leckerli hat die „Tiertafel“ in ihrem Depot.