Wildeshausen In den Wintermonaten kennt der Wildeshauser Baudezernent Manfred Meyer das Problem nur allzu gut: Einem Anlieger ist die Straßenlaterne zu hell. Der Nachbar wiederum beschwert sich bei der Stadt, weil es abends zu dunkel sei. Gelegentlich sei eine Mitarbeiterin der Verwaltung den ganzen Tag damit beschäftigt, Störfälle aufzunehmen, sagt Meyer. Damit ist es vorbei: Zum Jahresbeginn tritt der „Beleuchtungsvertrag“ der Stadt mit der Bremer SWB Beleuchtung GmbH in Kraft. Das Unternehmen zeichnet nun für Modernisierung und Instandhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung verantwortlich.

Bürgermeister Jens Kuraschinski und Marcus Cohrs von der SWB-Gruppe gaben den offiziellen Start der Zusammenarbeit am Freitag an einem besonderen Platz bekannt: der Beleuchtungs-Schaltstelle am alten Feuerwehrhaus an der Mühlenstraße. In dem Kasten sitzen unter anderem die Sicherungen für die Straßenbeleuchtung.

Das Besondere an dem auf 20 Jahre datierten Vertrag mit der SWB-Gruppe ist das beträchtliche Einsparpotenzial. Bislang habe die Stadt für die Straßenbeleuchtung jährliche Stromkosten von 170 000 Euro, so Meyer. Nach der Modernisierung sollen die Kosten bei 40 000 Euro pro Jahr liegen. Kuraschinski hatte Meyer bei Amtsantritt gebeten, nach Optimierungsmodellen im Baubereich zu suchen. Der Dezernent wiederum hatte die Idee zu dem Betreibermodell. Wildeshausen ist die 35. Kommune, die mit der SWB einen „Beleuchtungsvertrag“ abgeschlossen hat. Der Zeitplan der Bremer ist ambitioniert: In den ersten drei Monaten des neuen Jahres soll die gesamte Stadtbeleuchtung, bestehend aus 2289 Lichtpunkten, saniert werden. Damit ließen sich die Stromkosten um 75 Prozent senken. Wie Cohrs erläuterte, sollen nicht nur die alten Leuchtmittel zugunsten moderner LED-Technik ausgetauscht werden. Um die Straßen optimaler auszuleuchten, werde der Dienstleister vielerorts auch Leuchten und Masten ersetzen. „In manchen Baugebieten sind die Leuchtmittel fast 30 Jahre alt“, so Kuraschinski. Von der Modernisierung profitieren auch die 18 Bauerschaften. Im Rahmen der Sanierung würden außerdem die rund 200 Schaltstellen erneuert.

Neben der Senkung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Verbesserung des Beleuchtungsniveaus erhoffen sich die Verantwortlichen vor allem eine Senkung der Störanfälligkeit: „Glühbirnen haben eine begrenzte Lebensdauer“, weiß Cohrs. Bei der LED-Technik dagegen gehe man von 4000 Brennstunden jährlich aus; 50 000 seien es insgesamt. Kuraschinski verspricht sich zudem „kurze Wege“ bei Hinweisen auf defekte Straßenlaternen. Dafür habe die SWB-Gruppe ein Störungs-Management eingerichtet (siehe Kasten).

Aktuell wird in vielen Wildeshauser Straßen ab 23 Uhr jedes zweite Leuchtmittel abgeschaltet, um Energiekosten zu sparen. Die neue Technik ermögliche das Dimmen der Lampen, erklärt SWB-Mann Cohrs. Damit entfalle vielerorts das nächtliche Abschalten. Nach der Umrüstung könne die Stadt ein „Dimmprofil“ für ihre Straßen prüfen. „Darüber sollten wir sprechen“, freut sich Meyer schon.