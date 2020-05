Umwelt: Ärger über illegale Entsorgung

Bornhorst/Ofenerdiek

Corona-Krise In Oldenburg Immer mehr Müll illegal im Naturschutzgebiet entsorgt

Vom Wasserkocher bis hin zur Wohnzimmergarnitur: Illegale Müllkippen sind ein Problem. In letzter Zeit treten sie auch in Oldenburg immer häufiger auf. Die Stadt appelliert nun an die Vernunft der Bürger.