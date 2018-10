Wildeshausen Palmöl findet sich mittlerweile in jedem zweiten Supermarkt-Produkt – von der Tütensuppe, über Waschmittel bis zur Creme. Für die Plantagen der Ölpflanze werden unzählige Hektar Regenwald gerodet. Die Umwandlung setze massiv das Klimagas CO2 frei. Dass es auch regionale Alternativen zum Palmöl gibt, zeigt die Gesellschaft für Tierernährung mbH (GfT). Das Wildeshauser Unternehmen hat ein energiereiches Spezialfuttermittel entwickelt, das ausschließlich aus Raps und Sonnenblumen besteht. Damit könne das Palmöl in der Rinderfütterung vollständig ersetzt werden.

Gesellschaft für Tierernährung (GfT) Unter der Marke „Gelamin“ stellt die Gesellschaft für Tierernährung mbH (GfT) in Wildeshausen Mineralfuttermittel und Spezialprodukte für die Ernährung von Schweinen, Rindern und Geflügel her. Das Unternehmen produziert an der Düngstruper Straße in Wildeshausen, wo rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, sowie in Memmingen (Bayern). Die GfT gehört zur Firmengruppe Cremer (Düsseldorf), eines der führenden Unternehmen im Agrarbereich. 2017 hat GfT knapp 250 000 Euro in neueste Technik und den Ausbau der Produktionsgebäude investiert.

Für ihr innovatives Produkt im Bereich der Rinderfütterung wird die GfT bei der „Euro Tier“, der weltweiten Leitmesse für Tierhaltungs-Profis, Mitte November mit der Silbermedaille ausgezeichnet. „Übrigens als einziges Unternehmen in dem Segment Futtermittel“, sagt Verena Lages (30) aus der Produktentwicklung der Wildeshauser GfT-Zentrale. „Alle übrigen Geehrten sind Technik-Hersteller.“ Etwa 250 Bewerbungen gingen bei der Jury ein. Das Unternehmen an der Düngstruper Straße, weithin sichtbar durch den grünen Turm mit „Gelamin-Adler“, zeige mit dem ausgezeichneten Produkt „Gelamin Rupiol Sunline“, dass es ganz dicht am Puls der Zeit sei.

Gut eineinhalb Jahre benötigte GfT zur Marktreife des Produktes. „Raps ist für die Milchkuh ein attraktives Futtermittel, vor allem wegen des Aminosäurenmusters“, erklärt Lages. Das Problem: Der Raps muss so aufgearbeitet und geschützt werden, dass er von der Kuh optimal genutzt werden kann, also „pansenstabil“ ist, wie die Agrarwissenschaftlerin erläutert. Dazu nutze man ein patentiertes Verfahren des Mutterkonzerns „Deutsche Tiernahrung Cremer (DTC)“, das sogenannte Opticon-Verfahren, bei dem der Raps zuvor hy­drothermisch behandelt wird. In Kürze beginne die Vermarktung des Futtermittels mit dem „Gelamin“-Logo.

Lages weist darauf hin, dass schon heute einige Molkereien von den Milchviehbetrieben verlangen, die hochwertige Milch ohne den Einsatz von Palmöl zu produzieren. Nachhaltiges Wirtschaften gewinne immer mehr an Bedeutung. „Nach der gentechnikfreien ist die palmfettfreie Produktion die nächste Forderung der Verbraucher an den Landwirt“, wagt Lages einen Blick in die Zukunft.

Nach Darstellung des Unternehmens stehen moderne Milchviehbetriebe vor vielfältigen Herausforderungen. Neben der Bereitstellung von hochwertigen Lebensmitteln müsse die landwirtschaftliche Produktion nachhaltig, effizient und ressourcenschonend erfolgen. „Ökologie, Ökonomie und Tierwohl müssen sich nicht widersprechen“, zeigt sich Lisa Adamla, Verkaufsberaterin bei der GfT, überzeugt. Dass das energiereiche Futtermittel ausgerechnet in einem Jahr die Marktreife erlangt hat, in dem – dürrebedingt – die Grundfutterknappheit stieg, sei für die Landwirte wie für das Unternehmen ein Glücksfall, meint Adamla.