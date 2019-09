Wildeshausen Seit drei Jahren wird über den Bau einer Ampel an der Kreuzung Westring (L 873)/Bargloyer Weg/Bargloyer Straße in Wildeshausen diskutiert und verhandelt, um den Schulweg aus dem Neubaugebiet „Vor Bargloy“ über die Landesstraße sicherer zu machen. Nun gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels. „Wir haben alle Ausschreibungsunterhalten fertig, im September geht die Ausschreibung raus“, sagt Wildeshausens Pressesprecher Hans Ufferfilge. Er hofft, dass im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Dass sich der Bau der Ampel so lange hinzieht, hat verschiedene Gründe. „Die Nutzungsvereinbarung zwischen dem Land und der Stadt liegt jetzt erst vor“, so Ufferfilge. Darin gehe es unter anderem darum, wer was bezahlt. Die Kosten belaufen sich laut Ufferfilge auf gut 400 000 Euro. Bauherr ist in diesem Fall die Stadt Wildeshausen.

Außerdem habe sich die Ausschreibung durch Sonderwünsche der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr verzögert. Eigentlich sei nur geplant gewesen, die Asphaltdecke im Zuge des Ampelbaus zu erneuern. Nun würden auf Wunsch der Landesbehörde zusätzlich die darunter liegende Tragschicht und die Binderschicht erneuert. Nach der Verkehrserhebung von 2016 fahren knapp 15 000 Autos am Tag auf dem Westring. Eine Ampel an der Kreuzung ist laut Straßenbaubehörde sicherer als ein Kreisverkehr – insbesondere für die Schüler. Für einen Kreisel sei außerdem nicht genug Platz vorhanden.

Bislang gibt es 30 Meter neben der Kreuzung eine Querungshilfe auf dem Westring. Die Querungszahlen werden sicherlich weiter steigen, weil das Baugebiet, das 2013 Fahrt aufnahm, weiter wächst. Auch Autofahrer aus dem Bargloyer Weg haben es wegen des hohen Verkehrsaufkommens schwer, links auf den Westring abzubiegen. Eine Ampel kann das Problem lösen.

Ampeln gibt es auf dem Westring bislang an den Kreuzungen Ahlhorner Straße und Reepmoorsweg.

Die Stadt verfolgt auch das Ziel, zwischen Westring und dem Neubaugebiet „Vor Bargloy“ eine Entlastungsstraße zu bauen. Über diese Straße soll der Durchgangsverkehr fahren, der zum Beispiel von Visbek und Aldrup zur Bundesstraße 213 und zur Autobahnanschlussstelle Wildeshausen-Nord will.