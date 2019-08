Wildeshausen Der Zeitplan für die Realisierung eines Braugasthauses in der historischen Villa Knagge in Wildeshausen ist erneut ins Wackeln geraten. Der für vergangene Woche geplante Verkauf der Immobilie an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen wurde ausgesetzt. Die Käuferin, die Firma Nordmann, sowie die katholische Kirchengemeinde und die Stiftung Johanneum sagten den Termin beim Notar ab, weil noch behördliche Genehmigungen fehlten. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, bestätigte Nordmann-Geschäftsführer Roland Damme am Mittwoch unserer Zeitung.

Es fehlen „noch ein oder zwei Genehmigungen“, die die nötige Sicherheit für den Betrieb eines Braugasthauses gäben, erklärte Damme. Dabei gehe es unter anderem um das von dem Unternehmen veranlasste Lärmgutachten. Es müsse geklärt werden, ob der vom Betrieb ausgehende Lärm mit der Nachbarschaft zu Wohnhäusern verträglich sei. „Es ist alles positiv im Fluss“, so Damme weiter. Bevor weitere Kosten entstünden, machten die Unterschriften keinen Sinn. Befürchtungen, das Projekt könne noch scheitern, zerstreute er. Ziel sei es, noch vor dem Winter mit den Arbeiten zu beginnen. „Wir wollen dort 2020 noch das erste Bier ausschenken!“

Keine Bedenken gibt es im Kreishaus. „Die Denkmalschutzbehörde hat ein großes Interesse daran, dass es zügig weitergeht“, sagte Kreissprecher Oliver Galeotti. Alle seien froh darüber, dass es einen Investor für die denkmalgeschützte Villa Knagge gebe. Der Kreis werde als „Träger öffentlicher Belange“ ohnehin im Rahmen des Bauleitverfahrens der Stadt angehört.

Verkauft werden neben der Villa Knagge das angrenzende Seminarhaus, das viele Jahre von der Volkshochschule Wildeshausen genutzt wurde, und ein Wohnhaus am Brauereiweg. Die VHS hat das Seminarhaus bereits geräumt. Auch der Auszug des Mieters aus dem Objekt am Brauereiweg sei besprochen worden.