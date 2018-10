Wildeshausen Unerwartet klingelt es am 19. Juli an der Tür von Hermann Beekmans. Ein EWE-Mitarbeiter bietet ihm schnelleres Internet an: Von 16 Mb/s auf 50 Mb/s. Genervt von seinem langsamen Internet, unterschreibt der Wildeshauser den Vertrag – und findet sich wenig später im Service-Dschungel wieder.

Als nach drei Wochen immer noch keine Auftragsbestätigung bei Beekmans eingetrudelt ist, greift der 77-Jährige zum Hörer. „Anscheinend ist nie ein Auftrag bei der EWE eingegangen. Anderthalb Monate später kam erst die Auftragsbestätigung und ein neuer Router mit einem Schaltungstermin zum 18. September per Post“, erzählt der Rentner. Gleichzeitig schickte die EWE eine Rechnung in Höhe von 109 Euro für den Router zu.

Am ersehnten 18. September passierte nichts. Die EWE gab auf Nachfrage Beekmans zu, dass sie sich „verschaltet“ habe und die Störmeldung an die Telekom, der die Leitung gehört, weitergeleitet worden sei.

„Vom 19. September bis 11. Oktober hatte ich weder Internet noch konnte ich telefonieren.“ Der 77-Jährige suchte Rat bei einer externen PC-Firma. Nach mehreren Anrufen bei der EWE und zwei weiteren vergeblichen Versuchen der Umschaltung erhielt der Wildeshauser eine SMS von der EWE: Das „technische Anliegen ist gelöst“. Erneut kontaktierte Beekmans eine externe Firma, da „ihm bei der EWE keiner weiterhelfen konnte“.

Es stellte sich heraus, dass alle Schaltungen auf den vorherigen Stand zurückgesetzt worden waren, bloß ohne Telefon. Das war am 28. September – mehr als zwei Monate sind seit dem Hausbesuch der EWE vergangen.

Weitere Anrufe bei der EWE folgten. Die Störmeldung liege immer noch bei der Telekom vor. „Ich vereinbarte mehrere Termine mit der EWE, um einen Techniker zu erreichen.“ Dieser übertrat nie Beekmans Türschwelle. Und auch telefonische Vereinbarungen scheiterten.

Die Enttäuschung war riesig, als ihm im Service-Punkt in Wildeshausen mitgeteilt wurde, dass schnelleres Internet bei ihm gar nicht möglich sei. Er solle doch den alten Router wieder anschließen, um telefonieren zu können. Ironie der ganzen Geschichte: Am selben Tag fand der Rentner einen Werbebrief für schnelleres Internet der EWE im Postkasten.

Zu den Vorwürfen äußerte sich schließlich auch die EWE-Pressestelle auf NWZ-Nachfrage. Es stünde gar keine 50 000er-Leitung an Beekmans Standort zur Verfügung, wie Mathias Radowski von der EWE mitteilte. Das Unternehmen entschuldige sich dafür, dass es Beekmans nicht immer rechtzeitig habe informieren können.

Radowski gab Auskunft darüber, wie es zu diesem Problem kommen konnte: „Die Region wurde von der EWE mit Glasfaser erschlossen. Die Kabel führen zu einem Technikschrank, von wo aus Kupferkabel von einem Kabelverzweiger der Telekom bis zu den einzelnen Häusern laufen.“

Das Problem des gestörten Internets und der rauschenden Telefonie erschließe sich aus Störungen im Kupferkabel der Telekom. Hinzu wäre noch gekommen, dass das Flexrohr, das das Verbindungsrohr zwischen dem Technikschrank und dem Telekom-Kabelverzweiger darstellt, ebenfalls belegt sei. Es müsse überprüft werden, ob das Kabel erweitert werden kann. Aktuell ist nur eine Geschwindigkeit von 6 Mb/s möglich.“

Es ist der 15. Oktober und Hermann Beekmans in Wildeshausen hat mit ständigen Unterbrechungen im Internet mit nur 6 Mb/s und im Telefon zu kämpfen. Auch der selbst engagierte PC-Techniker ist ratlos. Allerdings muss Beekmans Rechnungen in Höhe von etwa 300 Euro an die PC-Firma bezahlen, die die EWE nicht übernehmen wird.

Da klingelt das Handy. Eine SMS blinkt auf: „Aufgrund eines Kabelfehlers verzögert sich leider die Lösung ihres Anliegens. Wir melden uns wieder.“ Der 77-Jährige kann daraufhin nur den Kopf schütteln.