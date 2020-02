Wildeshausen /Vossberg Schnellere Abwicklungen, kürzere Stauzeiten: So soll die Zukunft der Baustellen auf Deutschlands Autobahnen aussehen. Ressourcen sollen bei der „Die Autobahn“ GmbH des Bundes effektiver genutzt werden. Ab 2021 übernimmt die GmbH von der Landesbehörde Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland. Die Umstrukturierung ist am Montag in der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen in Vossberg Thema gewesen.

Anlass war der Besuch des FDP-Kreisverbands in Begleitung vom Bundestagsabgeordneten Christian Dürr (Ganderkesee). Horst Dietz, Leiter der Straßen- und Autobahnmeisterei, sowie Sebastian Mannl, Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die für 300 Kilometer Autobahn zuständig ist, informierten die Politiker.

Der Bund möchte damit die meisten Aufgaben in Eigenarbeit leisten, die Fremdvergaben sollen dadurch deutlich reduziert werden, so Mannl. „Der Übergangsprozess läuft seit über einem Jahr – formal ist der Prozess am 1. Januar 2021 beendet“, erklärte Mannl. Damit meinte der Geschäftsbereich-Leiter die Fertigstellung der Außenstelle der „Autobahn“-GmbH in Oldenburg. In einem ersten Schritt würden freiwillig 30 Mitarbeiter der Landesbehörde zur GmbH wechseln. Insgesamt seien aber 100 Mitarbeiter vorgesehen. Zehn Niederlassungen der GmbH wird es geben, hinzu kommen 41 regionale Außenstellen.

Die Umstrukturierung hat Auswirkungen auf die Straßen- und Autobahnmeisterei, die es in dieser Form in Niedersachsen ein zweites Mal in Oyten gibt: Der Standort in Vossberg wird ab 2021 eine reine Autobahnmeisterei. Sieben Mitarbeiter werden in der Straßenmeisterei Delmenhorst in Urneburg (Ganderkesee) arbeiten – zurzeit sind dort 22 tätig –, um von dort aus die Landes- und Kreisstraßen zu betreuen. Sieben weitere Mitarbeiter sollen in der Autobahnmeisterei eingestellt werden: Somit wären dort weiterhin 39 Mitarbeiter tätig. Das Projekt „Küstenautobahn“ würde durch die Umstrukturierung nicht ins Stocken geraten, versicherte Mannl auf Nachfrage von FDP-Mitglied Ernst-August Bode. Die dafür zusammengestellte Projektgruppe würde „in die neue Struktur überführt“.

Neben der Umstrukturierung ging Mannl auf die Herausforderungen in den kommenden Jahren ein: Dies seien unter anderem Brücken, die nach und nach erneuert werden müssten.

Auf die Aufgaben der Straßen- und Autobahnmeisterei ging Dietz weiter ein: So würde viel Personal bei Unfällen auf den Autobahnen eingesetzt. Auch das Streuen der Straßen im Winter gehört zu den Aufgaben: Die übernahm die Straßenmeisterei aufgrund der Temperaturen in 2020 bisher 14 Mal.