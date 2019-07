Waldbrand: Gefahren steigen

Wildeshausen Aufgrund der anhaltenden Trockenheit hat der Landkreis Oldenburg eine Waldbrandverordnung erlassen. Sie gilt von sofort an, wie der Landkreis mitteilt.

Nach der Waldbrandverordnung ist es in Wäldern, Mooren und Heidegebieten verboten, Straßen, befahrbare Wege sowie markierte Wander- und Reitwege zu verlassen. Außerdem ist es in Wäldern, Mooren und Heidegebieten oder in gefährlicher Nähe davon untersagt, zu rauchen und mit feuergefährlichen Gegenständen umzugehen. Ausgenommen vom Verbot sind die Erledigung öffentlicher Aufgaben sowie die rechtmäßige Bewirtschaftung und Nutzung von Grundstücken, heißt es.

Der Landkreis hat sich nach Abstimmung mit dem Forstamt Ahlhorn zu diesem Schritt entschieden. Ein Verstoß gegen die Verordnung gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Kreisverwaltung bittet die Bevölkerung, sich in der freien Natur besonders umsichtig zu verhalten. Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette kann verheerende Folgen haben.