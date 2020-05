Corona-Pandemie: Positives Signal für Gastronomie

Wildeshausen /Wardenburg Weitere Lockerungen in der Gastronomie: Ab Montag, 25. Mai, können Restaurants, Gaststätten und Cafés – bei Einhaltung der Abstandsregeln – wieder mehr als 50 Prozent der Sitzplätze nutzen. Doch in den Räumen wird die Lockerung wohl kaum Auswirkungen haben.

„Im Haus kann ich mit den zwei Meter Abstand ohnehin nicht mehr als die 50 Prozent der Sitzplätze unterbringen“, sagt Frank Stauga vom „Alten Amtshaus“ in Wildeshausen. Trotzdem empfindet er die Lockerungen als ein positives Signal – schließlich gibt es im eigenen Biergarten nun mehr Möglichkeiten.

Auch das Hygienekonzept sei bisher gut angenommen worden. „Das klappt bei Personal und Besuchern gut“, so Stauga. In den ersten Tagen seit der Öffnung hätten einige Gäste den Weg ins Alte Amtshaus gefunden. „Durch das Versammlungsverbot fehlen uns aber größere Gruppen“, sagt Stauga, der an Himmelfahrt mit einem größeren Andrang als bisher rechnet. „Wir werden aber an unseren klaren Regeln festhalten“, kündigt er bereits an.

„Das Restaurant gehört nur zu einem unserer Standbeine“, sagt Christian Fischbeck vom „Wardenburger Hof“. „Uns als Gesellschaftsbetrieb wäre geholfen, wenn wir Gewissheit hätten, ob im Juni oder Juli wieder Tagungen oder Feiern mit 100 bis 150 Leuten möglich sind“, sagt er.

Die Abstands- und Hygieneregeln könne man bisher gut umsetzen. „Es ist schon wieder mehr Leben im Haus“, sieht Fischbeck einen positiven Trend, gesteht aber auch: „Wenn wir Glück haben, dann erreichen wir vom eigentlichen Umsatz gerade einmal 15 bis 20 Prozent.“