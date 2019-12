Wildeshausen Kindern in der Weihnachtszeit ein Lächeln aufs Gesicht zaubern: Das haben sich Heiko Bock und Andreas Meyenburg gemeinsam mit ihrem Verein „7 Zwerge“ auch in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht. Nun überreichten die beiden im Stadthaus in Wildeshausen 55 Geschenkgutscheine, die Kindern bedürftiger Familien in der Weihnachtszeit Freude bereiten sollen. 50 Gutscheine, die im Geschäft „Schnittker am Markt“ eingelöst werden können, finanzierte der Verein aus seinen Einnahmen. Fünf weitere stiftete das Geschäft.

Bei dieser Gelegenheit lobte Bürgermeister Jens Kuraschinski die Arbeit des Vereins als „tolle Leistungen für das Gemeinwesen in Wildeshausen“. Anastasia Fischer vom Jugendamt im Kreishaus und Annette Schultz aus dem Fachbereich Soziales im Stadthaus nahmen die Gutscheine entgegen, damit sie anschließend in die richtigen Hände geraten. Schultz und Fischer sowie den Vereinsvertreter ist besonders wichtig, dass die Geschenke auch wirklich bei den bedürftigen Kindern ankommen, für die sie gedacht sind. Bei Schnittker am Markt werde daher darauf geachtet, betonte Bock: „Eine Bratpfanne scheidet da zum Beispiel aus.“ Am liebsten wäre es ihm, wenn alle Gutscheine im Beisein der Beschenkten eingelöst würden.

Die Rückmeldung nach der letzten Gutschein-Aktion sei sehr positiv ausgefallen, berichtete er weiter. Jedes Kind habe sich sein Geschenk auch abgeholt. Die „7 Zwerge“ hoffen, auch 2020 wieder Gutscheine ausgeben zu können.