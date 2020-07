Coronavirus: Geestland steht in den Startlöchern

Wildeshausen /Westrittrum Nach einigen Tagen der Ruhe herrschte am Freitag wieder mehr Treiben auf dem Firmengelände des Wildeshauser Putenschlachthofes Geestland an der Düngstruper Straße. Vor dem Eingang hatte sich eine lange Schlange gebildet, die Mitarbeiter warteten mit Masken und Regenschirmen darauf, auf das Gelände gebeten zu werden. Nach zwei Wochen in Quarantäne durften sie wieder auf die Straße – um sich ein weiteres Mal auf das Coronavirus testen zu lassen.

• Firma Geestland

Bei einem Ausbruch des Virus hatten sich Ende Juni 46 der rund 1150 Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Der Landkreis Oldenburg hatte daraufhin die Schließung der Firma und Quarantäne für die gesamte Belegschaft angeordnet. Diese endete mit Ablauf des Freitags. Für die Testungen durften die Mitarbeiter die Quarantäne ausnahmsweise unterbrechen. Mit den Ergebnissen wird am Samstagmorgen gerechnet.

„Nur wer negativ getestet wird, darf wieder arbeiten“, kündigte Landrat Carsten Harings im Wildeshauser Stadtrat am Donnerstagabend an. „Die Geestland Putenspezialitäten werden voraussichtlich ab Samstag sukzessive wieder hochgefahren“, sagte Geschäftsführer Norbert Deeken auf Nachfrage. Im Laufe der kommenden Woche soll somit wieder im Betrieb gearbeitet werden. Zur Kontrolle werde – so Harings – aber wöchentlich ein Teil der Belegschaft auf das Virus getestet.

Während der Schließung hatte das Unternehmen das Lüftungskonzept überarbeitet. „Wir haben verschiedene Maßnahmen vorgenommen, um die Luft möglichst keimfrei zu halten“, sagte Deeken. Dazu habe man das Hygienekonzept noch einmal verschärft und – bei einer Begehung mit dem Veterinäramt und Mitarbeitern des Kreises – abgestimmt.

• Badesee Westrittrum

Darüber hinaus hat Landrat Harings mit Wirkung vom 8. Juli eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot des Badesees Westrittrum erlassen. Damit ist es untersagt, den Badestrand, die Uferbereiche und die sonstigen Flächen zu betreten und zu nutzen. Ebenfalls gilt ein absolutes Badeverbot.

Der Badesee Westrittrum war am 20. Juni durch die Gemeinde Großenkneten wieder für Besucher geöffnet worden. Nach einer Vielzahl an Verstößen hatte die Gemeinde den See nur eine Woche später wieder gesperrt. Nun hat der Landkreis die Allgemeinverfügung, die zunächst bis zum 31. Juli gültig ist, erlassen.

„Es geht hier nicht um Spaßverderberei. Leider haben sich tatsächlich sehr viele Besucher überhaupt nicht an die Regelungen gehalten. Der Gesundheitsschutz hat absolute Priorität, und darum gibt es hier in der Kürze keine andere Möglichkeit“, erklärte Harings.

• Aktuelle Infektionen

Die Zahl der Infektionen im Landkreis Oldenburg hat sich laut Kreisverwaltung zum Vortag kaum verändert. Derzeit sind 32 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung registriert. Bei den Erkrankten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Dötlingen (4), Ganderkesee (1) und Großenkneten (7), der Stadt Wildeshausen (19) sowie der Samtgemeinde Harpstedt (1).

Der Landrat betonte im Wildeshauser Stadtrat froh zu sein, dass die Maßnahmen nach dem Coronaausbruch bei Geestland gegriffen hätten. Er appellierte an die Bürger, weiterhin diszipliniert zu bleiben: „Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung und die mittlerweile bekannten Hygieneregeln sind Basismaßnahmen, die helfen, eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so Harings. „Das sollte jeder beherzigen.“