Wildeshausen Hilft: Unter 88-555 gibt es ehrenamtliche Unterstützung

Wildeshausen „Bleibt zu Hause, wir helfen!“ – So lautet das Motto der vor gut zwei Wochen gegründeten Facebook-Gruppe „Wildeshausen hilft“. Mittlerweile haben sich mehr als 1000 Menschen angemeldet, berichtet Initiator Holger Rinne. Ziel sei es, Menschen während der Corona-Krise zu helfen. „Besonders wollen wir Menschen in Quarantäne, Infizierte, die sich in häuslicher Isolation befinden und Risikogruppen, also ältere Mitbürger und Menschen mit Vorerkrankungen, ansprechen.“ Aktive aus der Gruppe kaufen ein, besorgen Medikamente und gehen auch mal mit dem Hund Gassi.

Nun unterstützt auch die Stadt Wildeshausen diese Initiative. Von heute, Mittwoch, an wird aus dem Stadthaus eine Hilfe-Hotline eingerichtet. Jeder, der in Wildeshausen Hilfe benötigt, könne sich unter Telefon 04431/88-555 melden. Das Telefon sei von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten werde ein Anrufbeantworter geschaltet, so Bürgermeister Jens Kuraschinski. Jeder könne sein Anliegen auf das Band sprechen. Rinne: „Wir melden uns so schnell wie möglich zurück.“

Die Initiative sei überwältigt von den Hilfsangeboten und der Unterstützung aus der Bevölkerung. So habe sich Ratsmitglied Matthias Kluck (SPD) sofort um den Kontakt mit der Stadt gekümmert. Am Dienstag gab es im Gruppenchat eine Überraschung: Die Wildeshauserin Ute Tuleweit hat unter der Domain „wildeshausen-hilft.de“ eine Webseite entwickelt, auf der sich sowohl Hilfesuchende als auch Hilfswillige melden können. „Die Webseite erfüllt alle Anforderungen, die wir für unsere Aktion brauchen“, so Rinne. „Alles findet anonymisiert statt.“ Tuleweit hat das Angebot sogar noch erweitert. Sie biete ein „Plaudertelefon“ an. Das sei besonders für Alleinstehende eine wichtige Ergänzung. Mundschutz nähen, beim Lernen helfen (virtuell) und eventuell Gartenarbeit gehören zusätzlich zum Portfolio der Hilfeleistungen.

Beim Ausliefern achten die Ehrenamtlichen besonders auf die Minimierung des Ansteckungsrisikos. Neben einem Fahrzeug der Stadt hat der Unternehmer Helmut Müller der Gruppe spontan einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt. Rinne: „In Absprache mit unseren ,Kunden’ berücksichtigen wir besonders das örtliche Handwerk. Damit wollen wir die Bäcker und Fleischereien in unserer Stadt unterstützen, denen gerade die Laufkundschaft wegbricht.“