Wildeshauser Aktion Gut Besucht: Blutspender nicht aufzuhalten

Wildeshausen Donnerstag, 15.35 Uhr: So manch einer hätte wohl in dieser Situation die Polizei erwartet, die für Ordnung sorgt. Mehrere Menschen an der Ecke Feldstraße/Deekenstraße stehen zusammen und warten. Wegen der Corona-Krise auf den ersten Blick nicht erlaubt. Die Menschen halten aber mindestens zwei Meter Abstand zueinander. Sie stehen für die Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes an.

Rund 40 Leute warten in einer Schlange, die sich von der Ecke zum Eingang der Widukindhalle erstreckt. Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus müssen sie Abstand zueinander halten. „Ich gehe regelmäßig zur Blutspende. Ich habe da keine Bedenken“, sagt Gudrun Schnier aus Dötlingen. Zusammen mit Tochter Mirja Kröger besucht sie die Spende in Wildeshausen zum ersten Mal. „Sonst gehen wir immer nach Brettorf.“

Blut wird weiterhin gebraucht

Die Wartenden vor und hinter den Dötlingerinnen pflichten ihr bei. „Blut wird ja weiterhin benötigt“, sagt Daniela Kassner. Die Wildeshauserin ist noch nicht lange Blutspenderin: Zum vierten Mal ist sie an diesem Tag dabei. Von der regelmäßigen Spende lässt sich auch nicht Ina Aßmann abhalten. „Medizinisches Personal ist ja da – und es wurde ja auch darum gebeten, zur Blutspende zu gehen“, macht die Wildeshauserin aufmerksam.

So unverändert die Situation vor der Tür scheint, so ungewohnter ist sie hinter dem Eingang der Widukindhalle: Nur zwei Personen werden gleichzeitig eingelassen. Neben der Eingangstür steht ein Hinweisschild: „Auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des Coronavirus (Covid-19) benötigen wir dringend Blutspenden.“

Hände desinfizieren

Die Spender gehen drinnen an einer langen Tischreihe entlang. Dann müssen sie sich zunächst die Hände desinfizieren, danach wird an der Stirn das Fieber gemessen: Wer erhöhte Temperatur hat, darf die Halle nicht betreten. Bisher kommen die Spender aber problemlos herein. Von Unverständnis oder Anspannung ist bei ihnen nichts zu merken. „Ich gehe bereits zum 96. Mal Blut spenden“, sagt eine Frau, während sie darauf wartet, ihr Anmeldeformular auszufüllen.

Handschuhe und Mundschutz

In der Halle trägt das gesamte Personal des DRK-Blutspendeteams Handschuhe und Mundschutz. Die Spenderliegen sind mit Abstand aufgestellt: Auf einer der Liegen wartet Peter Lorenz darauf, sein Blut abzugeben. Anschließend stehen Papiertüten bereit: ebenfalls eine Maßnahme in Folge der Corona-Krise. Statt eines Buffets, das sonst vom Wildeshauser DRK-Ortsverein aufgebaut wird, wurden sogenannte Lunchpakete gepackt.

„Es ist immer noch wichtig, dass ein paar Leute zur Blutspende kommen“, findet Lorenz. Der 69-jährige Neerstedter hält sich selbst an diese Regel: Am Donnerstag war er zum 120. Mal dabei.