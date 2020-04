Wildeshauser Innenstadt Geschmückt: Riesen-Eier sorgen für Oster-Vorfreude

Wildeshausen Wochenende und Sonnenschein: Da wäre unter normalen Bedingungen die Wildeshauser Innenstadt rappelvoll. Leider ist das während der Corona-Krise nicht der Fall. „Der Handel hat zu leiden“, weiß Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski. An guten Ideen, die Bürger zu erfreuen, mangelt es aber nicht. So haben Stadtmarketing und Handels- und Gewerbeverein (HGV) erneut riesige Ostereier, kunstvoll verziert, in der Innenstadt aufstellen lassen. Mit 24 Stück sei die Vorjahreszahl sogar übertroffen worden, so Birte Hogeback vom Stadtmarketing.

Die Aktion sei lange diskutiert worden, so HGV-Vorsitzender Johannes Lenzschau. Doch viele Menschen nutzen den Service der Innenstadtbetriebe, die die Versorgung sicherstellen. Er dankte nicht nur den Sponsoren, sondern auch der Firma Oppermann, die die Eier leihweise zur Verfügung stellt. Diese habe für Blumen-Arrangements an einigen Plätzen, darunter auf dem Marktplatz oder am Hertford-Brunnen, gesorgt. Kuraschinski lobte viele Künstler und Gruppen, die die Eier bemalt haben und bedankte sich bei zahlreichen Mal- und Bastelinitiativen.

Zugleich warb der Bürgermeister, Gutscheine der Initiative „Bee local“ zu erwerben. „Damit bleibt das Geld in der Stadt“, so der Bürgermeister. Lenzschau zufolge arbeite der HGV mit Hochdruck an einer Internet-Plattform, damit sich die Gutscheine bequem verschenken lassen.