Wildeshauser Restaurant Bôme Dabei: Gastronomen tun sich zusammen

Wildeshausen Erst die komplette Schließung, dann nur Außerhaus-Verkauf, dann die Überlegung, ob wieder vollständig geöffnet werden soll: Die Corona-Krise sorgte auch im „Bôme“-Restaurant in Wildeshausen für ein Auf und Ab. „Wir haben uns daher gedacht, dass wir uns zusammentun – nicht immer in Konkurrenz arbeiten, sondern zusammen in schwierigen Zeiten“, beschreibt Charly Nguyen, der mit seiner Familie das Restaurant betreibt, ein Projekt mit Gastronomen in Cloppenburg.

Mit den Restaurants „Bernay’s“ und „Terra di Vino“ in Cloppenburg, die beide zusammengehören, plant er am 24. Juli und am 1. August jeweils ein „Gastro-Event“. Tobias Többe, Geschäftsführer des „Bernay’s“, und Sebastian Zantopp, Geschäftsführer des „Terra di Vino“, kennt Nguyen durch die TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“: Im vergangenen Jahr haben sowohl er als auch die beiden Gastronomen daran teilgenommen. Der Kontakt ist geblieben – und während der Corona-Krise die Idee zu der Veranstaltung entstanden. Hinzu kommt: „20 bis 30 Prozent unserer Kunden kommen aus Cloppenburg“, schätzt Nguyen. Zu einem Festpreis bekommen die Besucher ein Drei-Gänge-Menü serviert. Dabei setzen die Gastronomen auf „Cross-Over“ und mixen die mediterrane, vietnamesische und japanische Küche miteinander. Zudem werden die Köche auf regionale Lieferanten zurückgreifen, um auch die Wirtschaft vor Ort zu stärken, ergänzt der Bôme-Betreiber. „Wir machen keinen Profit damit“, betont er. Denkbar sei zudem, mit der Aktion Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Damit am Veranstaltungsort, dem „Terra di Vino“, die Gäste ausreichend Sicherheitsabstand zueinander halten können, werden maximal 70 Karten verkauft. Die Veranstaltung wird mit Live-Musik begleitet, kündigt Nguyen an. Geplant sei, sie einmal im Monat auszurichten.