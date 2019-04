Wildeshausen 420 Unterschriften gegen das geplante Bauvorhaben der Behindertenwohneinrichtung Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen hat Caspar Flohr am Mittwoch im Namen der Interessengemeinschaft (IG) „Naherholungsgebiet Himmelsthür“ an Bürgermeister Jens Kuraschinski überreicht. „Die wollen alle, dass der Wald stehen bleibt, weil das für uns Kinder wichtig ist“, erläuterte der Zehnjährige die Motive der Unterzeichner.

Die Diakonischen Werke Himmelsthür streben im Zuge der Inklusion prinzipiell eine dezentrale Unterbringung ihrer ehemals 411 Bewohner an. Einige sollen jedoch auf dem Gelände bleiben. In diesem Zuge sollen drei Häuser mit jeweils zwölf Zimmern für Menschen mit erhöhtem Assistenzbedarf am Zuschlagsweg unweit des Hauses „Herzogin Elisabeth“ gebaut werden. Deshalb hat die Einrichtung jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplans beantragt.

Natur nicht vergessen

„Wir möchten an der Nachnutzung des Diakonie-Geländes beteiligt werden“, forderte Uta Barth im Namen der IG. Der Klimawandel sei längst auch in Wildeshausen angekommen. Die Stadt dürfe bei all ihren Bau- und Verkehrsvorhaben den Erhalt der Natur sowie die Erholungsbedürfnisse ihrer Bürger nicht völlig aus den Augen verlieren. Wenn die Kreisstadt hier nicht endlich gegensteuere, sei sie ihren Status als Luftkurort bald los, ergänzte Siegfried Nast.

Rajabali Samadi erinnerte in diesem Zusammenhang an zahlreiche, vor kurzem erfolgte Baumfällungen in der Umgebung und bemängelte, dass es in Wildeshausen immer noch keine Baumschutzsatzung gebe. Er hoffe, dass sich das bald ändere.

Jutta Flohr erinnerte an die Historie des waldreichen Geländes, das damals durch die Einrichtung einer Lungenheilstätte bewusst aufgewertet und in den Dienst der Gesundheit gestellt worden sei. „Ist die Zweckbindung von damals nicht auch heute noch moralisch verpflichtend?“, so ihre kritische Frage.

„Es gibt ja Freiflächen, wo früher Häuser standen oder wo demnächst abgerissen wird. Dort könnte die Diakonie doch neu bauen“, schlug Barth vor. Angesichts des aktuell geplanten Vorhabens ganz am Rand des Areals dränge sich der Verdacht auf, dass die insgesamt 40 Hektar große, wertvolle Fläche in ihrer Gesamtheit bewusst frei gehalten werden solle.

Nabu unterstützt

Der Nabu unterstützt nach Angaben von Pressesprecher Wolfgang Pohl die Bürgerinitiative ausdrücklich. Generell sieht er den aktuellen Konflikt in einem größeren Zusammenhang: „Die Gemeinden müssen bei derartigen Vorhaben künftig stärker mit dem Druck der Bürger rechnen“, prophezeite er. Damit konfrontiert, konstatierte der Bürgermeister – bedingt durch den Wohnungsmangel – einen „momentan starken Druck seitens der Bauwirtschaft“, die deshalb auch in sensible Bereiche gehe.

Kuraschinski zeigte sowohl Verständnis für das Anliegen der Bürgerinitiative als auch für die Diakonie, die nach eigenem Bekunden neue Räume brauche. Er erinnerte daran, dass die Nachnutzung des Himmelsthür-Geländes auch Bestandteil des städtebaulichen Entwicklungsplans „Wildeshausen 2030“ sei. Als Entwicklungsoptionen genannt werden in diesem Konzept die Ansiedlung eines Tagungshotels im gehobenen Bereich, eine Gruppenunterkunft für Schulklassen, die Nachnutzung für Wohnen sowie die Ansiedlung einer Hochschulaußenstelle bzw. einer Therapieeinrichtung.

Ob es vor diesem Hintergrund klug sei, vor einer Gesamtlösung eine Einzelfallentscheidung zu treffen, sei dahin gestellt. Diese Entscheidung überlasse er der Politik. Die hatte sich in den vergangenen Jahren wenig aufgeschlossen für Bauvorhaben der Diakonie gezeigt.

Thema im Ausschuss

Der aktuelle Antrag der Diakonie wird am Donnerstag, 25. April, zunächst vom Ausschuss für Stadtentwicklung und anschließend im Bauausschuss beraten. Das letzte Wort wird nach derzeitigem Sachstand zeitnah der Verwaltungsausschuss haben.

Unterschriften sammelt die Bürgerinitiative parallel dazu weiter in den beiden Wildeshauser Buchläden sowie im Tabakladen Großmann. Am Mittwochabend lud sie zudem zu ihrer zweiten Versammlung im Reitersaal ein.