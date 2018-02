Wildeshausen „Reste“ aus der Biogasanlage als wertvoller Dünger in Gemüsebeeten oder zwischen Rosen? „Na klar“, meint Arne Schnitger – und zeigt sich ein wenig verwundert über die Frage. Die oft kritisch beäugten Gärprodukte enthalten Stickstoff und Phosphat und leisten auf vielen Feldern gute Dienste. Also gab die Biogasanlage auf dem Hof der Familie in Spasche bei Wildeshausen den Anstoß für Schnitgers Geschäftsidee: ein Naturdünger für Hobbygärtner sowie Garten- und Landschaftsbaubetriebe.

Naturdünger für Hobbygärtner Der Dünger enthält nach Angaben des Herstellers 73 Prozent organische Trockensubstanz sowie 1,82 % Stickstoff, 3,26 % Phosphor und 2,35 % Kalium – bei einer Trockenmasse von 89 %. Mittelfristig will Arne Schnitger 100 Tonnen Naturdünger pro Jahr verkaufen. Damit würde er auch die Nährstoffbilanz der Biogasanlage in Spasche um knapp zwei Tonnen Stickstoff und gut drei Tonnen Phosphat entlasten. Auch die notwendige Fläche für die Ausbringung der Gärprodukte verkleinere sich.

Vater Henning Schnitger betreibt auf der Hofstelle eine Biogasanlage mit einer Kapazität von 2,3 Millionen Kubikmeter, die 2010 ans Netz ging. Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 250 kW steht direkt an der Anlage; es beheizt Fermenter, Schweinestall und Wohnhaus. Zwei weitere BHKW stehen einige hundert Meter entfernt, um die Privatschule Gut Spascher Sand und das Resort zu versorgen. Ein drittes BHKW ist in Planung. Die Biogas-Produktion soll auf 3,5 Mio. Normkubikmeter pro Jahr erhöht werden.

Bereits ein Bekannter habe versucht, die Gärreste zu vermarkten – getrocknet und lose in 25-Kilo-Säcken. Ohne großen Erfolg. Arne Schnitger kam auf die Idee, die separierten Feststoffe aus der Biogasanlage zu Pellets zu verarbeiten. Das geht nur im Sommer, wenn Wärme im Überfluss da ist. Die fertigen Pellets werden in Big Bags zwischengelagert und anschließend in Säcke à 5 und 10 Kilo abgefüllt. Übrigens alles in Handarbeit: Das Verpacken und Nähen der Säcke erledigen Vater und Sohn gemeinsam. Das Design von „Schnitger’s Biodünger“ hat der 27-Jährige, der in Hamburg Corporate Management mit dem Schwerpunkt Marketing und Personal studiert, natürlich selbst entworfen.

Alle Keime beseitigt

Die Pelletierung habe den Vorteil, dass während der Trocknung Keime und Schimmelpilze beseitigt werden, so Schnitger. Der Dünger sei langanhaltend und nährstoffreich, bilde Humus und fördere Mikroorganismen im Boden. Außerdem sei er einfach anwendbar. Beim Preis orientierte sich der Wildeshauser an vergleichbaren Produkten: So kostet der 5-Kilo-Sack 16,90 Euro; für den 10-Kilo-Sack sind 24,90 Euro fällig.

Vertrieben wird „Schnitger’s Naturdünger“ seit dem Sommer online über Amazon. „Wir haben einen schnellen Versand, eine große Reichweite und können den Preis selbst bestimmen“, sagt der Jungunternehmer. Schnitger schickt die Säcke auf Paletten in ein Amazon-Zentrallager in Süddeutschland. Von dort erfolgt der Versand. Auch die Rechnungsstellung übernehme der Internet-Konzern; dafür werden allerdings Gebühren beim Verkäufer fällig.

Der Start sei recht verheißungsvoll verlaufen, berichtet Schnitger, obwohl die Gartensaison seinerzeit schon fast vorbei war. Die Kunden sitzen in der ganzen Republik. Nun verhandelt der Jungunternehmer mit Agravis, einem der größten Unternehmen des Agrarhandels in Norddeutschland. Auch für den Garten- und Landschaftsbau seien die Pellets interessant.

Eigener Online-Shop

Mit seiner Geschäftsidee hat sich Schnitger („Ich habe Lust, Neues auszuprobieren“) bereits bei den Landtagen Nord in Wüsting sowie bei der Landpartie „Genuss am Fluss“ in Wildeshausen präsentiert. Bei den „Oldenburger Gartentagen“ vom 16. bis 18. März ist er einer von mehr als 70 Ausstellern. Rechtzeitig zur bevorstehenden Gartensaison will er in zwei Wochen seinen eigenen Online-Shop starten. Zusätzlich nutzt er Medien wie Facebook oder Instagram, um nachhaltig eine Marke aufzubauen.

„Die Firma“, wie Schnitger sagt, ist zugleich Gelegenheit, Studium und Praxis zu verbinden. Auch seine Masterarbeit werde sich mit der Vermarktung über Internet-Plattformen wie Amazon beschäftigen. Ein großes Ziel bleibt: Später will er in den Familienbetrieb einsteigen.