Wirtschaft: Im vierten Quartal zurück an die Westerstraße

Wildeshausen Die Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB) in Wildeshausen wird im Laufe des vierten Quartals an die Bahnhofstraße zurückkehren. Das teilt die neue Leiterin des Filialgebiets Delmenhorst/Landkreis Oldenburg, Jutta Jünnemann, mit. Sie hat im April die Verantwortung für den Standort Wildeshausen von Ralf Müller übernommen, der für die OLB in gleicher Funktion nach Bremen gewechselt ist.

Seit Sommer 2017 firmiert die OLB im ehemaligen Postgebäude an der Bahnhofstraße, damit in der Westerstraße das alte Domizil abgerissen und neu gebaut werden konnte. Dort werden 11 000 Meter Kabel und Starkstromleitungen, rund 13 000 Meter EDV-Kabel, etwa 250 Leuchten sowie mehr als 600 Schalter und Steckdosen verbaut sein. „Auf gut 575 Quadratmetern Fläche stehen die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden künftig in moderner Umgebung umso stärker im Mittelpunkt“, erklärt Jünnemann.

Sie ist seit mehr als 20 Jahren bei der OLB tätig, seit gut vier Jahren leitet sie die Filiale Delmenhorst und das angeschlossene Filialgebiet. Regelmäßig wird sie nun auch in Wildeshausen zugegen sein. Unter demselben Dach wird an der Westerstraße darüber hinaus die Firmenkundenbetreuung der OLB für den Landkreis Oldenburg einziehen. Deren Leiter ist Rainer Grewing.

Die OLB ist seit gut 100 Jahren in Wildeshausen ansässig. 1978 zog die Bank an die Westerstraße.