Wildeshausen Der Standort ist noch ein „weißer Fleck“ auf der Landkarte. Wer die Adresse „Böttcherstraße 5 in Wildeshausen“ in sein Navigationsgerät eingibt, landet womöglich in Wolfsburg. Tatsächlich ist der Sitz des Dienstleisters im neuen Gewerbegebiet im Wildeshauser Westen. „Werktoy“ heißt das Unternehmen, das Nils Schulze und Peter Boers vor einiger Zeit gegründet haben.

Die Firma bietet von der Schlagbohrmaschine über die Tauchpumpe bis hin zur Farbspritzpistole den Kunden ein breites Produktportfolio an Elektrowerkzeugen und Maschinen an. Aber auch Arbeitskleidung und Befestigungstechnik findet sich in den Regalen wieder. Mit der neuen Halle, unmittelbar neben der Fliesenverlegung Lenz, haben die Gesellschafter einen echten Pflock ins Wildeshauser Gewerbegebiet geschlagen. „Wir verstehen uns als Serviceunternehmen für unseren Kunden mit projektbezogener Beratung und alles aus einer Hand“, erklärt Schulze (37). Der Werkzeugkatalog biete den Gewerbetreibenden ein Nachschlagewerk mit rund 10 000 Artikeln. Eine Lieferung sei binnen 24 bis 48 Stunden möglich. Zudem verweist „Werktoy“ auf unzählige Liefervereinbarungen und Partnerschaften mit speziellen Artikeln für verschiedene Gewerbe.

„Wir kennen uns seit mehr als 30 Jahren, quasi aus dem Kindergarten“, sagen Schulze und sein Kompagnon Peter Boers (42). Die Unternehmensgründung sei ihnen ein Herzensanliegen gewesen. Angefangen habe aber alles vor vier Jahren mit „SNI-Nord Regaltechnik“, dem Fachbetrieb für die Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Regalsystemen. Zu dem Team dieses Unternehmens gehören 20 Mitarbeiter. Schulze: „Als geschulte Regalinspekteure arbeiten wir mit Konstruktions- und Entwicklungsbüros sowie mit spezialisierten Firmen zusammen.“ Das Unternehmen erstelle Schadensprotokolle und Reparaturprotokolle. Zu den Dienstleistungen gehöre auch der Auf- und Abbau von Regalanlagen und Stahlbühnen. SNI habe Kunden im gesamten Nordwesten.

Diese Unternehmen hat auch den neuen Standort an der Böttcherstraße gebaut. Dort stehen gut 600 Quadratmeter Lagerfläche, etwa 150 m² Ausstellungsfläche für die Firma „Werktoy“ mit ihren zwei Mitarbeitenden und 200 m² Büroraum zur Verfügung. Damit sei das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt.

In den Schauraum wurde kürzlich auch Arbeitskleidung aufgenommen. Dass diese im Berufsalltag immer wichtiger wird, auch um den eigenen Unternehmensauftritt zu verbessern, stellte das Unternehmen am Freitag eindrucksvoll unter Beweis: Die zweite F-Jugendmannschaft von RW Visbek, die Nils Schulze gemeinsam mit den Trainern Sascha Suermann und Markus Gerdes betreut, wurde mit Funktionskleidung ausgestattet. Es gibt auch Arbeitskleidung der Größe 140, verweisen die Unternehmer stolz auf ihre Sortimentsvielfalt.