Wirtschaft: OLB vor Rückkehr in die Westerstraße

Wildeshausen Die Kartons werden gepackt, die letzten Vorbereitungen getroffen: Der Umzug der Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB) in Wildeshausen steht an. Für Montag, 23. November, 9 Uhr, plant die Bank die Eröffnung am Standort Westerstraße 44. Bereits nach Filialschluss an diesem Freitag, 13. November, wird der Ausweichstandort an der Bahnhofstraße schrittweise abgebaut.

Vor gut 40 Jahren war die OLB an die Westerstraße gezogen. Im Sommer 2017 wurde das Gebäude abgerissen und in den Folgejahren neu aufgebaut. Übergangsweise war die OLB daher seitdem im ehemaligen Postamt an der Bahnhofstraße einquartiert. „Jetzt heißt es für uns: Zurück in die Zukunft. Wir freuen uns sehr darauf, an der alten Adresse unsere neue Filiale einzuweihen und unsere Kunden zu begrüßen“, sagt Jutta Jünemann, Filialgebietsleiterin Delmenhorst/Landkreis Oldenburg.

Am bisherigen Standort Bahnhofstraße werden ab Freitag unter anderem die Geldautomaten und die Schließfachanlage abgebaut. „Unsere Kunden bitten wir daher, sich darauf einzustellen, dass während der Umzugswoche vor Ort kein OLB-Geldautomat verfügbar ist“, sagt Jünemann. Sobald die Filiale an der Westerstraße am 23. November öffnet, sind auch die gewohnten Automaten wieder nutzbar, die Filiale ist coronabedingt montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen