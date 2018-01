Wildeshausen Der Tarifstreit in der Metallindustrie spitzt sich zu: Rund 140 Beschäftigte des Wildeshauser Maschinenbauers Atlas Weyhausen GmbH nahmen nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch an einem ganztägigen Warnstreik teil. „Bis auf Geschäftsführung und wenige Kräfte sind im Betrieb praktisch keine Leute mehr“, sagte Thomas Tillmann-Bramkamp, Bevollmächtigter der IG Metall Oldenburg. Seit 5.45 Uhr seien die Werkstore an der Visbeker Straße besetzt.

Nach Angaben von Vertrauensmann Ralf ter Hell hatten am Montag mehr als 90 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für den Warnstreik gestimmt. Bereits in der vergangenen Woche hätten Beschäftigte an einer Kundgebung in Rastede (Ammerland) teilgenommen, so ter Hell weiter.

Bei Nieselregen und Wind standen Beschäftigte und Auszubildende am Mittwoch vor dem Atlas-Werktor. Sie wärmten sich mit Kaffee an einer Feuertonne oder diskutierten in einem Zelt. Tillmann-Bramkamp würdigte die Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsbehörden, die ein unkompliziertes Parken an der nahen Großraumdiskothek ermöglicht hätten.

Mit dem 24-Stunden-Warnstreik hat der Tarifkonflikt in der Metallindustrie eine neue Stufe erreicht. Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung um sechs Prozent, außerdem einen Anspruch auf Reduzierung der individuellen, regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden für eine Dauer von bis zu 24 Monaten. Zudem geht es um die Anpassung der Schichtzuschläge. Derzeit liege der Nachtzuschlag in Niedersachsen bei 15 Prozent, wie Tillmann-Bramkamp erläuterte. In anderen Bundesländern würden 25 Prozent bezahlt. „Wenn Beschäftigte sich im Werk umziehen müssen, bekommen sie diese Zeit nicht bezahlt“, sagte der Gewerkschafter weiter. Das widerspreche der geltenden Rechtssprechung. Wie ter Hell sagte, seien die Atlas-beschäftigten erstmals in einem ganztägigen Ausstand.

Geschäftsführer Klaus Brunkhorst bestätigte, dass die Produktion von Radladern und Verdichtungstechnik an diesem Tag lahmgelegt war. Insgesamt habe das Unternehmen 225 Beschäftigte. Brunkhorst betonte, eine Lohnanhebung um sechs Prozent wäre für das Unternehmen „eine echte Herausforderung“. „Das ist nicht drin!“