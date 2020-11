Wildeshauser Innenstadt für den Advent geschmückt

Auch wenn der Weihnachtsmarkt in Wildeshausen coronabedingt abgesagt worden ist und noch niemand weiß, wie die Adventszeit aussieht, wird die Innenstadt dennoch in Lichterglanz gehüllt. Deshalb haben sich am Montag (von links) Peter Gebhardt (Handels- und Gewerbeverein), Bürgermeister Jens Kuraschinski und Johannes Lenzschau (ebenfalls HGV) an der Krippe auf dem Marktplatz getroffen, um die Weihnachtsbeleuchtung offiziell in Betrieb zu nehmen. 44 geschmückte und beleuchtete Tannenbäume stehen zwischen Westertor und Huntetor. Auch die Rathausfassade wird nach der Sanierung wieder angestrahlt. So soll auch in diesem so besonderen Jahr ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen.BILD:

