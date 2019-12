Wohlde Der etwa 55 Meter hohe Mast Nr. 28 in Wohlde erhielt am Dienstag sein letztes Bauteil: die Erdseilspitze. Dies nahmen Lars Holze-Lentas (Projektleiter) und Andreas Jaeger (Projektkommunikation) vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet zum Anlass, um zum Jahresende über den aktuellen Stand der Arbeiten an der 380-kV-Leitung Ganderkesee – Sankt Hülfe und den weiteren Verlauf zu informieren.

Einige Wochen pro Mast

Die Arbeiten im Bauabschnitt „Freileitung Nord“ in der Samtgemeinde Harpstedt, mit denen im Frühjahr begonnen wurde, schreiten gut voran. „Mit Privateigentümern sind wir uns in diesem Bauabschnitt überall einig. In den anderen sind wir weit fortgeschritten“, zeigte sich der Projektleiter zuversichtlich.

Bis Ende des Jahres sollen 20 der 50 Masten fertig sein. Ab Februar 2020 wird dann das Seil aufgelegt. „Das wird die Haupttätigkeit im nächsten Jahr“, so Holze-Lentas. „Wir werden wohl von Norden nach Süden beseilen.“ Andreas Jaeger ergänzte: „Im September 2020 wollen wir fertig werden.“ Dabei werden bei den 50 Masten im Gebiet der Samtgemeinde auf einer Länge von 20 Kilometern 10 000 Kubikmeter Beton und 3000 Tonnen Stahl verbaut.

Bis zum Aufsetzen der Spitze brauchte es mehrere Schritte und einige Wochen. Zuerst wird für einen Mast die Gründung, das Fundament, gelegt. „Das dauert etwa vier Wochen“, sagte Lars Holze-Lentas. Danach werde der Mast vormontiert, aus einigen 100 Bauteilen. Je nach Mast sind es fünf bis sieben „Schüsse“, also Abschnitte, die aufeinander gesetzt werden müssen. Seien diese erstmal vormontiert, dauere es nur noch etwa zwei Tage, bis der Mast fertig sei, so Holze-Lentas. Die „Schüsse“ würden von Hand zusammengeschraubt, fügte er hinzu. Etwa 30 Mitarbeiter der Firma „Europten“ arbeiten an der Fertigstellung.

Fertigstellung 2023

Die Gesamtlänge der 380-kV-Leitung, die auf 60 Kilometern zwischen Ganderkesee und St. Hülfe in mehreren Bauabschnitten entsteht, soll im 1. Quartal 2023 fertiggestellt sein. „Darauf haben wir uns im Sommer mit dem Ministerium für Energie und der Bundesnetzagentur geeinigt“, erzählte Andreas Jaeger.

„Für die Energiewende ist der Ausbau erforderlich“, erklärte Jaeger zum Hintergrund des Projekts, denn Niedersachsen sei das Windenergie-Bundesland Nummer 1. Die Leitung werde auch gebaut, um den Windstrom von der Nordsee abzutransportieren.