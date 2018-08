Wüsting „Das ist eine supertolle Messe“, sagt Matthias Engelberth. Der Unternehmer aus dem Raum Köln, der europaweit mit seinem „FräsTeam“ unterwegs ist, kommt jedes Jahr gerne wieder nach Wüsting. Er gehört zu den rund 50 Unternehmen und Institutionen, die schon bei der ersten Messe vor 14 Jahren dabei waren. Dieses Mal schon das 15. Mal.

Was macht ein Fräs-Team? Matthias Engelberth erklärt das so: Mit den Jahren werden die Betonböden in Kuhställen spiegelglatt. Er hat eine spezielle Maschine entwickelt, die Rillen in den Beton fräst, um zu verhindern, dass die Kühe ausrutschen. Das dritte Mal hat er den belgischen Unternehmer Joost van Dormaal dabei. Der vertreibt mit seiner Firma VDMJ Einstreumaschinen, Stroh-, Kartoffel- und Rübenhäcksler. Van Doormal ist ebenfalls begeistert von der Wüstinger Messe.

Engelberth und van Doormal sind nur zwei von mehr als 600 Ausstellern, die an diesem Wochenende die Besucher erwarten. Und nicht nur für das Fachpublikum wird viel geboten, sondern auch für Nichtlandwirte. So am Stand von Ubbo Kruse aus Bad Zwischenahn. Er ist das dritte Mal dabei. Man komme prima mit dem Kunden ins Gespräch, so Kruse, der neben einer Baumschule einen Objektservice sowie Garten- und Landschaftsbau betreibt und auf der Messe auch Pflanzen verkauft.

Tierschauen und Championate gehören ebenfalls zur Messe in Wüsting dazu. Dieter Schmidt (71) gehört zum Orga-Team und ist an den vier Tagen „Chef“ im großen Tierschauring. Vor 14 Jahren habe er das erste Fohlenchampionat der Landtage Nord organisiert, so Schmidt. Das Championat wird es auch an diesem Sonntag wieder geben. 44 Fohlen werden dieses Mal vorgestellt. „Leider etwas weniger als in den Vorjahren“, so Schmidt. Der Termin kollidiere unter anderem mit dem Fohlenmarkt in Vechta.

Bereits an diesem Freitag wird es das Fohlen-Championat mit rund 100 Fohlen und am Samstag die Elite-Stutenschau mit 80 Tieren geben, die das Pferdestammbuch Weser-Ems organisiert.

Dieter Schmidt sorgt derweil unter anderem dafür, dass die Zeitpläne im großen Ring eingehalten werden. Gerade beim Showprogramm müsse es nahtlose Übergänge geben, so Schmidt. „Es macht immer sehr viel Spaß, hier zu arbeiten“, sagt der 71-Jährige. Es habe sich ein tolles Orga-Team gefunden, dass sich um die Aktivitäten in den Tierschau-Ringen kümmere.

Dazu gehört auch Heiko Schmidt (66). Er ist als Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes ebenfalls von Anfang an dabei. In diesem Jahr gibt es nach zehn Jahren wieder eine Bundesschau der Rassen Milchschaf, Texel und Dorper in Wüsting. „Wir erwarten 181 Schafe aus dem ganzen Bundesgebiet“, so Schmidt. Sie werden von sechs Richtern bewertet. Dabei geht es um sieben Bundestitel. Höhepunkt wird um 16 Uhr am Sonntag die Siegerehrung sein, die Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast im Anschluss an einen Messerundgang vornehmen will.

Es gibt viel zu entdecken auf den Landtagen aus den Bereichen Agrar- und Kommunaltechnik, Garten, Energie, Auto, Freizeit, Bau, Ernährung, Gesundheit und Energie. Und es gibt ein großes Show- und Kinderprogramm.

Beliebter Anlaufpunkt für Landwirte aber auch Verbraucher ist das Zelt des Grünen Zentrums, wo Landvolk, Landfrauen, Landwirtschaftskammer und weitere Institutionen dieses Mal mit den Besuchern über das Thema „Leben auf dem Lande“ ins Gespräch kommen wollen. Das Landvolk sei ebenfalls seit der ersten Messe dabei, so Kreisgeschäftsführer Bernhard Wolff. Es sei eine tolle Möglichkeit, die Arbeit nach außen darzustellen.

Landtage Nord 2018: Das Programm an diesem Freitag – um 9 Uhr geht’s los 9 Uhr: Beginn des ersten Messetages 9.30 Uhr: Beginn des Fohlenchampionats des Pferdestammbuchs Weser-Ems, Tierschauring 1 10 Uhr: Eröffnung mit Frühstück und Festredner Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Festzelt 10 Uhr: Masterrind-Jungzüchterwettbewerb (mit Fitting-Workshop), Tierschauring 2a 11 Uhr: Kartoffelsuchen für die Kinder mit den Treckerfreunden Wöschenland, Kartoffelfeld 12 Uhr: Mittagsandacht mit Pastor Ingmar Hamann, Warfleth, auf Plattdeutsch, mit musikalischer Begleitung eines Posaunenchors, Kirchenzelt 12.30 bis 14 Uhr: Showprogramm (Border Collies-Hütevorführung, Präsentation verschiedener Rinderrassen, Esel Trekking, Rassedemonstrationen mit acht Schafrassen), Tierschauring 1 12.30 bis 14 Uhr: Rassedemonstration mit acht verschiedenen Schafrassen und Vorführung Schafscherer, Tierschauring 2a 13 Uhr: Besondere Techniken im Praxiseinsatz, Vorführung Land-, Kommunal- und Gartentechnik, Versuchsfeld 14 Uhr: Fortsetzung Fohlenchampionat, Tierschauring 1 14 Uhr: Fortsetzung Masterrind-Jungzüchterwettbewerb, Tierschauring 2a 15 Uhr: Kartoffelsuchen für die Kinder mit den Treckerfreunden Wöschenland, Kartoffelfeld 15 Uhr: Geführte Besichtigung der Biogasanlage, Treffpunkt Biogasanlage 16 Uhr: 1. Landtage-Kuhfladenroulette, Tierschauring 2a 16.30 Uhr: Showprogramm (Demonstration der Ausbildung von Polizeipferden, Border Collies, Präsentation verschiedener Rinderrassen, Vorführung historischer Landmaschinen durch die Treckerfreunde Wöschenland), Tierschauring 1 Ganztägig: Rahmenprogramm rund ums Schaf im Tierzelt, Maislabyrinth, Aktionen für die Kinder auf dem Spielplatz am Eingang Süd 18 Uhr: Ende des ersten Messetages www.landtagenord.de