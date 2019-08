Wüsting Der zweite Tag der Agrar- und Freizeitmesse Landtage Nord in Wüsting: Bei bestem Spätsommerwetter wurde den vielen Besuchern einiges geboten. Noch bis einschließlich Montag präsentieren sich mehr als 600 Aussteller auf dem Messegelände.

Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. In diesem Jahr findet auch die Deutsche Schafschurmeisterschaft statt. Am Sonntag ist das Finale. Ein Hit für die Kinder ist das zweimal am Tag angebotene Kartoffelsuchen mit den Treckerfreunden Wöschenland.

