Wüsting /Hude Ferien in Lintel im Holzhaus, im Grünen in Wüsting oder in einer Ferienwohnung im Huder Ortskern: In der gesamten Gemeinde Hude werden Bleiben über das Unterkunftsportal „Airbnb“ vermittelt. Den weltumspannenden Service kennen Reisenden vor allem aus größeren Städten. Mitten in Hamburg, Berlin oder München gibt es meist preiswerte Privatzimmer und sogar ganze Ferienwohnungen als zweites Zuhause für Weltenbummler. Doch auch in der Gemeinde Hude sind mittlerweile einige Angebote zu finden. So gibt es eine Ferienwohnung „in ruhiger Landschaft“ für 36 Euro pro Nacht, ein Gästezimmer mit Badezimmer für 30 Euro sowie eine Ferienwohnung im ökologischen Naturbauhaus für 75 Euro.

50 Euro pro Nacht

Auch Birgit und Thomas Luitjens aus Wüsting haben sich dazu entschieden, eine Einliegerwohnung bei Airbnb anzubieten. Im Sommer vergangenen Jahres haben sie zunächst begonnen, die Wohnung über die Touristik-Palette zu vermitteln. Kurzerhand stellte Thomas Luitjens das Angebot auch bei Airbnb online. „Jetzt haben wir wirklich schon einige Gäste von der Plattform gehabt“, sagt Birgit Luitjens (63). Mittlerweile kommen rund zwei Drittel der Urlauber über Airbnb. Damit hätte das Ehepaar zunächst nicht gerechnet. „Das lief besser als wir gedacht haben“, so der 65-jährige Wüstinger.

Die Einliegerwohnung misst rund 70 Quadratmeter und bietet mit Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer alles, was man für einen Aufenthalt benötigt. Dass die Unterkunft mitten im Ort – in Nähe des Bahnhofes, Supermarktes und von Restaurants – und gleichzeitig im Grünen liegt, sei den Gästen wichtig. „Die Leute wollen immer beides“, sagt Thomas Luitjens. „Sie wollen ruhig wohnen, aber auch zentral.“ Wie andere Gastgeber auch, haben die Luitjens den Preis selbst ermittelt. Für die insgesamt drei Schlafplätze verlangen sie 50 Euro pro Nacht. Für die komplette Endreinigung erhebt das Paar nochmal eine Pauschale von 30 Euro. Bei der Preisermittlung haben sie sich auch an anderen Ferienwohnungen in der Gegend orientiert.

Doch wie funktioniert das Airbnb-Konzept? Online wird der Kontakt zwischen Gast und Gastgeber hergestellt. Letzterer stellt ein Inserat von dem Objekt online. Will der Urlauber ein Haus oder ein Zimmer buchen, ist Airbnb für die Abwicklung verantwortlich. Auch die Bezahlung läuft über das Portal. Erst 24 Stunden nachdem die Gäste angereist sind, bekommt der Gastgeber den Betrag. Für Thomas Luitjens ist diese Abwicklung praktisch. Er müsse so bei seinen Gästen nicht nach der Bezahlung fragen oder darum bangen.

Auch die Bewertungsfunktion der Plattform sorgt meist dafür, dass sich Gast und Gastgeber von der besten Seite zeigen. Viele Airbnb-Nutzer vergeben nach ihrem Aufenthalt Punkte für einzelne Kriterien wie Sauberkeit und Check-in.

Nachdem Luitjens ihre ersten Gäste willkommen geheißen haben, wurden sie schnell lockerer. Wie viel Kontakt die Urlauber dabei zu ihren Gastgebern haben, überlassen sie den Gästen. Einige belassen es beim Kontakt bei der Schlüsselübergabe. Andere suchen ein Gespräch. So haben Birgit und Thomas Luitjens mit einem älteren Pärchen aus dem Ruhrgebiet eine Stunde geschnackt.

Für Messe gebucht

Gäste aus dem Ausland hat es ebenfalls schon nach Wüsting gezogen. Besucher aus Griechenland und Polen haben die Unterkunft bereits genutzt und auch Engländer sind schon in die Einliegerwohnung eingekehrt. „Sie haben sich gegen 16 Uhr gemeldet und dann fragten sie, ob sie noch bis 23 Uhr kommen könnten“, erklärt der Wüstinger. Sie waren auf dem Weg von England nach Dänemark, hatten allerdings ihre Fähre verpasst und suchten einen Platz zum Schlafen. Auch das gehört zum Airbnb-Prinzip: Die Option, Angebote sofort zu buchen. Lässt der Gastgeber eine Sofortbuchung zu, können sich die Gäste kurzfristig entscheiden – so sollte die Wohnung am besten immer bezugsfertig sein, sagt Luitjens. Sobald sich ein Mieter meldet, kriegt er per SMS und E-Mail eine Benachrichtigung. „Verpassen kann ich da nichts.“

Nur richtige Feriengäste hatte das Paar noch nicht. Die meisten kamen aus einem bestimmten Grund, etwa zum Arbeiten oder um Freunde zu besuchen, nach Wüsting. Ein besonderer Anziehungspunkt sind die Landtage Nord: Auch über die Messetage war die Wohnung vergeben. Selbst für August 2018 ist die Bleibe schon wieder für das Wochenende ausgebucht.