Wüsting Wer in Wüsting von der Bahnhofstraße auf die Hauptstraße – oder umgekehrt – abbiegen will, der hat es nicht leicht. An dieser schmalen Stelle bekommt man es immer wieder mit Begegnungsverkehr zu tun, der teilweise auf die falsche Spur gerät. Das gilt insbesondere für die vielen Lkw, die täglich durch den Wüstinger Ortskern rollen. Mit der neuen Lärmschutzwand, die im Auftrag der Deutschen Bahn gebaut wird, habe sich die Situation weiter verschlechtert.

„Einige Wüstinger haben uns angesprochen, weil ihnen durch das erste Element der Lärmschutzwand neben dem Bahnübergang die Sicht versperrt wird“, erklärt Kommunalpolitiker Wilfried Siems (CDU). Wenn man als Autofahrer vom Bahnhof kommend nach rechts über den Bahnübergang möchte, muss man am Haltestreifen warten. Dieser ist allerdings so weit hinten gelegen, dass die Querung der Bahnstrecke nicht mehr einsehbar ist. In der Praxis führt das oft dazu, dass gefährliche Situationen entstehen. Einer der Straßenreflektoren direkt am Bahnübergang wird deswegen regelmäßig angefahren. Auch am Dienstagnachmittag hatte es ihn bereits erwischt, weshalb sich der Reflektor in ziemlicher Schräglage befindet.

An anderen Stellen des Bauabschnitts in Wüsting hat die Bahn einige Sichtfenster einbauen lassen. Ein solches würden sich die Wüstinger laut Siems auch am Bahnübergang wünschen: „Oder man entfernt das letzte Teilstück wieder komplett.“ Immerhin sei die Lärmschutzwand drei Meter hoch und ließe so keine Blicke mehr zu.

Der Bauherr sieht die Situation am Bahnübergang als „nahezu unverändert“ an. Sabine Brunkhorst vom Regionalbüro Hamburg der Deutschen Bahn erklärt dazu: „Dort, wo jetzt die Lärmschutzwand steht, waren vorher Sträucher und Büsche. Dort, wo noch ein Absperrband den Zugang verwehrt, wird noch ein Zaun errichtet.“ Dass für den Lkw-Verkehr nun weniger Platz bestehen soll, könne die Deutsche Bahn nicht nachvollziehen. „Für den Bau der Lärmschutzwand wurde nicht in den Verkehrsraum der Straße eingegriffen“, sagt Brunkhorst.

Doch wie sieht es mit dem eigentlichen Zweck der Lärmschutzwand aus? „Tatsächlich ist es laut den Anwohnern und der ansässigen Genossenschaft jetzt leiser geworden“, sagt Siems. Wie es allerdings bei den Häusern auf der anderen Seite der Bahnstrecke aussehe, wo keine Wand gebaut wird, wisse er nicht.

Von der 1158 Meter langen Schallschutzwand steht der Großteil inzwischen. Bis August sollen die Bauarbeiten vom Wüstinger Ring bis zur Bahnhofstraße abgeschlossen sein. Zum zweiten Bauabschnitt gehört auch eine Lärmschutzwand, die von August bis November 2020 mit einer Länge von 1200 Metern auf Höhe der Parkstraße in Hude gebaut werden soll.

In der Gemeinde entstehen sieben Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von 5,7 Kilometern. Darüber hinaus soll in etwa 590 Wohneinheiten passiver Schallschutz in Form von schalldämmenden Fenstern und Lüftern eingebaut werden. Der Bund investiert insgesamt rund 9,3 Millionen Euro aus Lärmsanierungsmitteln in das Projekt.