Wüsting Gedränge in den Gängen, wummernde Motoren und Tiergeräusche aus allen Ecken: Auf den Landtagen Nord 2018, der Agrar- und Freizeitmesse, die noch bis einschließlich Montag, 27. August, in Wüsting stattfindet, ist einiges los. Mal ganz abgesehen davon, dass die Messe informativ ist, lassen sich neben dem „normalen Messe-Wahnsinn“ auch einige Neuheiten und Kuriositäten entdecken. Die NWZ hat sich umgeschaut und nachgefragt.

Was ist Esel-Trekking?

Larquirucho, Zazzle und Rayo haben die Ruhe weg. Die Esel, die Regine Hildebrand und Klaus Schreiber-Hildebrand aus Mellinghausen (Landkreis Diepholz) gehören, sind an jedem Messetag zu bewundern. Auch die Vorführung zum Esel-Trekking machen sie ganz selbstverständlich mit. Aber was ist das eigentlich? „Das ist, wenn man den Esel als Lasttier nutzt, um mit ihm auf Wanderschaft zu gehen“, erklärt Hildebrand. „Den Tieren macht das Spaß. Und wenn man es richtig macht, laufen sie 20 bis 25 Kilometer am Tag“, erklärt sie. Dabei muss man beachten, dass die Esel nicht mehr als 20 Prozent ihres eigenen Körpergewichts tragen dürfen.

Welcher Traktor hat am meisten Power?

Lange hat die NWZ auf dem Gelände der Landtage Nord nach ihm gesucht – dem stärksten Traktor. Und der gehört der Firma Claas Weser Ems GmbH aus Molbergen (Cloppenburg). 385 Pferdestärken verstecken sich im „Axion 940“. Claas-Mitarbeiter Oliver Kühling erklärt, was es damit auf sich hat. „Das ist eine Maschine für schwere Ackerarbeiten und die drittgrößte in der Modellreihe“, sagt er. Nicht nur, dass der Traktor viel Power hat, seine Reifen sind auch fast einen Meter Breit und mehr als zwei Meter hoch.

Wie funktioniert Kuhfladenroulette?

Das funktioniert ganz einfach, wissen Hermann und Marlene Maack aus der Lüneburger Heide, die das Spiel schon vor 30 Jahren angeboten haben. Sie sind mit dem sieben Jahre alten und 1200 Kilogramm schweren Bullen „Elton“ bei den Landtagen. Jeden Tag um 16 Uhr findet auf dem Tierschauring 2 Kuhfladenroulette statt. „Dabei stecken wir neun Felder ab, auf die man wetten kann“, erklärt Maack. Am Nachmittag wird Elton dann in den Tierschauring geführt. „Diejenigen, die auf das Feld gewettet haben, auf dem der Bulle einen Kuhfladen hinterlässt, können etwas gewinnen“, sagt er. Fünf Preise gibt es bei der Messe jeden Tag. Am Freitagnachmittag hat Elton übrigens auf dem Feld mit der Nummer sechs ein dampfendes Souvenir hinterlassen.

Was hat es mit „Ugly Farmer Clothing“ auf sich?

„Waidmannsheil“ oder „Bauernbua“ steht auf den stylishen Shirts, Kapuzenpullovern und Mützen. „Ugly Farmer Clothing“, das ist das Unternehmen des 27-jährigen Hannoveraners Florian Gruschwitz. Und warum Ugly Farmer (hässlicher Landwirt)? „Es geht darum, dass Landwirte oft sehr negativ dargestellt werden. Mit der Bekleidung möchte ich das Gegenteil zeigen und ein Statement setzen“, sagt der Jungunternehmer. Es gehe darum, als Landwirt stolz auf seine Arbeit zu sein und das auch nach Außen kommunizieren zu wollen. „Mit der Bezeichnung hässlicher Landwirt nimmt sich der Träger der Kleidung auch ein wenig selbst auf die Schippe“, sagt der Hannoveraner.

Warum sind Alpakas derzeit so beliebt?

Inga Müllner, Hobby-Alpakazüchterin, erklärt es: „Erstens sehen Alpakas total abgefahren aus mit ihrem langen Hals und der Beatles-Frisur.“ Zweitens seien es Charaktertypen, die ihren eigenen Kopf haben „und das merkt man ihnen auch an“, wie Müllner sagt. „Außerdem haben die Tiere einen gewissen Coolnessfaktor“, ist sie sich sicher. Am Stand des Zuchtbetriebs „Wittekind Alpakas“ aus Ganderkesee können die Tiere bestaunt werden.

Warum werden Schafe geschoren?

„Damit ihnen im Sommer nicht zu heiß wird“, erklärt Schafzüchter Friedel Hennes aus Hatten. Schafe haben keine Haare, sondern Fließ – und ohne Haare kein Haarausfall. „Im Frühjahr werden sie geschoren, die Wolle wird weiterverarbeitet und den Schafen fällt der Temperaturausgleich leichter“, sagt der Züchter. Übrigens betreut der Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems 47 Schafrassen, die sehr unterschiedlich sind.

