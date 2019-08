Wüsting In entspannter Atmosphäre und bei bestem Wetter haben die mehr als 600 Aussteller der Agrar- und Freizeitmesse Landtage Nord in den vergangenen Tagen ihre Stände aufgebaut. An diesem Freitag, 9 Uhr, öffnet die Messe das erste Mal ihre Pforten.

Die Aussteller kommen zum Großteil aus ganz Deutschland, aber auch aus weiteren neun Ländern, um sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu präsentieren.

Internationale Aussteller

Aus Polen und Slowenien, aus den Niederlanden, Dänemark, Kanada, Österreich, Frankreich, Großbritannien und Spanien sind Aussteller angereist. Das zeigt, welch guten Ruf die Messe auch international genießt.

Es ist die besondere Atmosphäre, die auch die Aussteller aus der Region loben. Er besuche viele Messen, sagt zum Beispiel Detlef Hanken aus Sandkrug, Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma CS Energiesysteme. Organisationstechnisch seien die Landtage Nord für ihn die schönste Messe. „Hier läuft alles reibungslos“, zollt er dem Organisationsteam großes Lob. „Wir sind schon im zwölften Jahr dabei“, so Hanken. CS Energiesysteme biete den Kunden in einem Drei-Stufenmodell mit Photovoltaik, Speichertechnik und „Cloud“ Komplettlösungen, um von Energielieferanten unabhängig zu werden.

Derweil werden am Stand der Firma Schröder die Schlepper geputzt. Es sind schon sehr imposante Gefährte, die da ausgestellt sind. Niklas Rohlfs, Auszubildender im 1. Lehrjahr, zeigt das Cockpit eines Fendt 824. Der hat 236 PS. „Das ist aber noch nicht der Größte“, sagt Rohlfs. An Bord hat der Schlepper modernste Computertechnik und GPS. Über eine Kombikonsole mit Joystick lassen sich die Funktionen steuern.

Spannendes auf Landtagen entdecken

Trecker gibt es reichlich zu bestaunen. Riesengroße, kleine für den Garten oder auch Oldtimer. Und in diesem Jahr sogar ferngesteuerte Siku-Modelle. Da darf jeder mal ans Steuer.

Nicht nur für das Fachpublikum sondern auch für diejenigen, die nicht direkt mit der Landwirtschaft etwas zu tun haben, bieten die Landtage Spannendes. Das ist das Schöne an dieser Messe, die neben der Landtechnik eben noch viel mehr Aussteller hat, unter anderem aus den Bereichen Kommunal- und Gartentechnik, Haushalt, Bauen und Energie, Freizeit, Gesundheit, Automobil und Tourismus.

Die Tierschauen und Turniere. Die deutsche Schafschurmeisterschaft. Das Showprogramm. Die vielen Aktionen für die Kinder. Verbraucher und Landwirte sollen so ins Gespräch kommen.

Das wünschen sich auch die Akteure im Zelt des Grünen Zentrums. Sie haben ganz bewusst das Thema „Transparenz“ gewählt. „Wir wollen zeigen, was wir machen und dass wir nichts zu verbergen haben“, sagt Bernhard Wolff, Kreisgeschäftsführer des Landvolkverbandes.

Die Messe wird an diesem Freitag um 10 Uhr durch die stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Katja Suding, im Festzelt offiziell eröffnet.