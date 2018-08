Wüsting Während an diesem Dienstag der Abbau und das Aufräumen auf dem Messegelände der Landtage Nord im vollen Gange ist, denkt das Projektmanagement der Wüstinger Messe nach einem kurzen Aufatmen schon an die Vorbereitung der 16. Ausstellung im nächsten Jahr. An vorderster Stelle stehen im Projektmanagement Holger Kreye und Ulrike Hartmann. Bei ihnen laufen alle Fäden zusammen.

„Wir benötigen jetzt noch rund vier bis fünf Wochen für die Nachbereitung“, sagt Ulrike Hartmann. Im Dezember beginne dann bereits das Versenden der Anmeldeformulare für die Messe im Jahr 2019, die vom 23. bis 26. August stattfinden werde.

Ulrike Hartmann ist das 9. Mal federführend im Messebüro im Einsatz, kümmert sich um die gesamte Akquisition und das Administrative, berät die Aussteller und vieles mehr. Bei all dem Stress macht ihr die Arbeit großen Spaß, vor allem auch der Kontakt mit den Ausstellern, sagt sie.

Ulrike Hartmann sei „die Stimme der Landtage“, so Landtage-Chef Helmut Urban. Als „Gesicht der Landtage“ bezeichnet Urban gerne seinen Projektmanager Holger Kreye. Der Architekt aus der Gemeinde Ganderkesee ist seit den ersten Landtagen vor 14 Jahren in Wüsting dabei. Vom Wasseranschluss bis zur Standplatzvergabe: Kreye kümmert sich als Messeleiter um alles, was auf dem riesigen Messegelände, in der Halle, den Zelten und drumherum zu regeln und zu planen ist. So schnell bringt ihn nichts aus der Ruhe. Man habe mittlerweile eine große Routine entwickelt, sagt der Landtage-Chefkoordinator, der im Laufe der Jahre einen großen Erfahrungsschatz gesammelt hat. Kreye kennt jeden Quadratmeter des riesigen, 13 Hektar großen Ausstellungsgeländes.

Anlässlich des diesjährigen Ausstellerabends nutzte Landtage-Chef Helmut Urban die Gelegenheit, seinen beiden Projektmanagern für ihren enormen Einsatz mit Präsenten zu danken. Blumen gab es auch für Regina Kreye als Dank dafür, dass sie ihrem Mann den Rücken frei halte.