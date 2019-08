Wüsting /Oldenburg Eigentlich hat sich die optimale Lösung für Maren Brüers gefunden. Der seit Anfang des Jahres zum Verkauf stehende Wüstenlander Hof ist verkauft und wieder verpachtet.

Etwas wehmütig sieht sich die ehemalige Besitzerin dennoch in den Räumen der Gaststätte um, die seit 1970 im Familienbesitz war. Das „Moritz“, wie es nach ihrem Spitznamen vor 13 Jahren benannt wurde, wird ihr fehlen. „Es wurde Zeit für eine Veränderung“, sagt sie über ihre Entscheidung.

Oldenburger Gastronom

Übernehmen wird die Traditionsgaststätte der Oldenburger Sehmus Kadah. Gastronomie hat der gebürtige Verdener von klein auf gelernt. Mit der Pacht des Wüstenlander Hofes erfüllt er sich einen langgehegten Traum.

„Ich habe lange nach geeigneten Räumen gesucht“, erzählt der 35-Jährige. „Dann rief mich Andre Engelmann von Engelmann und Hamann Gbr an, der Käufer des Wüstenlander Hofes, und hat mir von diesem Angebot erzählt. Ich bin direkt hierhergefahren, um mir alles anzusehen." Noch am selben Abend hatte er sich für die Übernahme der Gastronomie entschieden, sagt er.

Wie geht es nun weiter? Das fragen sich vor allem die vielen treuen Stammgäste.

Zum 1. September übernimmt der gelernte Gastronom den Betrieb. „Es wird alles eins zu eins übernommen“, sagt Kadah. Er wisse, dass es sich um eine Traditionsgaststätte handele und wolle daher vorerst nichts verändern.

Veranstaltungen im Hof

Einzig in der Gestaltung würde ihm ein Punkt einfallen: „Ich plane einen Kamin oder ähnliches zu installieren und im Außenbereich Fackeln aufzustellen“, sagt er. Das bringe mehr Wärme. Ansonsten bleibe alles erstmal beim Alten – auch die Speisekarte.

Veranstaltungen wie das Weihnachts- und Silvesterbuffet, die Grünkohlfahrten und weitere Festivitäten werden weiterhin stattfinden, meint Kadas.

Die Silvesterveranstaltung plant Sehmus Kadah sogar noch zu erweitern – mit Tanz und Musik. Bereits Angemeldete zu Terminen in diesem Jahr müssen sich keine Sorgen machen. Es bleibt alles wie gewohnt.

Auch die ACDC-Coverband tritt wie geplant am 25. Oktober auf. Es gebe auch nur noch Restkarten, so Brüers.

Die Mitarbeiter und Aushilfen können, wenn sie wollen, weiter im Wüstenlander Hof arbeiten, sagt Kadah. Wenn Lücken entstehen, könne er die mit einem Gastronomie-Team das ihm zur Seite steht, auffüllen.

Zur Seite stehen und zur Hand gehen wird Maren Brüers auch dem neuen Pächter Sehmus Kadah bis zum Ende des Jahres. „Ich habe meine Hilfe angeboten, um ihm die letzten Kniffe beizubringen“, so Brüers. In dem alten Gebäude stecke noch so manches. „Er ist jetzt kaum älter als ich, als ich den Wüstenlander Hof damals übernommen habe.“ In diesem Jahr wolle sie daher erstmal mit der Gaststätte abschließen, alles übergeben und dann weitergucken.

Abschied-Büffet

Verabschieden will sich Maren Brüers mit einem Büffet, in bekannter Ausführung. Am Samstag, 31. August, ist ihr offizieller letzter Tag. Dann möchte sie allen auch Sehmus Kadah vorstellen. Wer teilnehmen möchte, möge sich aber bei ihr anmelden unter Telefon 04484/412. Am Ende bleibt nur noch eine Frage offen. „Wie machen wir das jetzt mit dem Namen? ,Moritz’ kann die Gaststätte jetzt ja nicht mehr heißen. Du brauchst auch einen Spitznamen“, meint Maren Brüers mit einem Schmunzeln.