Wüsting Kein Bett im Kornfeld, dafür aber ein Bett in der Messehalle: Mit liebevoller Dekoration werben Gastronomen und Hoteliers aus der Gemeinde Hude in diesem Jahr mit dem Slogan „Zu Gast in der Natur“ auf der Agrar- und Freizeitmesse Landtage Nord für den Urlaub in der Region. Wie Urlaub fühlt sich auch ein Bummel über die „Erlebwas-Messe“ in Wüsting an, wie sie von den Veranstaltern gerne genannt wird.

Es gibt in der Tat viel zu entdecken für die ganze Familie. Bis einschließlich Montag ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Der bunte Mix der mehr als 600 Aussteller, das Showprogramm, die Tierschauen und Turniere sowie die vielen Aktionen für Kinder lassen keine Langeweile aufkommen.

Besondere Atmosphäre

Das findet auch Blumenzwiebel-Händler Nils van Seters von The Blooms Company aus den Niederlanden, der das erste Mal in Wüsting dabei ist. Er zeigte sich Freitagmittag schon nach den ersten Stunden begeistert.

Die Landtage Nord haben so viele Facetten. Und doch steht ein Gedanke immer ganz oben. Landtage-Chef Helmut Urban möchte Landwirte und Verbraucher gleichermaßen ansprechen und sie miteinander ins Gespräch bringen, um Vorurteile abzubauen. Das betonte Urban am Freitagvormittag auch bei der offiziellen Eröffnung im Festzelt (siehe Bericht auf unserer Wirtschaftsseite). „Lebensmittel kommen nicht aus dem Supermarkt und auch nicht aus dem 3-D-Drucker“, machte Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew deutlich, wie sehr es auch an den Verbrauchern liege, sich zu informieren. Man könne nicht alles auf dem Rücken der Landwirte austragen. „Hier kann man ins Schnacken kommen“, lobte er die Messe als sehr gute Gelegenheit für den Dialog.

Historische Maschinen

Ein Blickfang auf dem Messegelände sind die großen, modernen landwirtschaftlichen Maschinen, die im südlichen Bereich vor dem Versuchsfeld in Reih und Glied stehen. Um sich die anzusehen, kommt Tobias Wichmann seit seiner Kindheit auf die Landtage. „Es gibt jedes Jahr etwas Neues. Das lohnt sich “, sagt der 21-Jährige.

Nicht nur die neueren Landmaschinen können bewundert werden. Die Treckerfreunde Wöschenland brachten wieder ihre historischen Fahrzeuge in Stellung und laden die Kinder zweimal am Tag zum Kartoffelsuchen ein.

Von den größeren Maschinen geht es über zu den kleineren ferngesteuerten auf einer Siku-Modellanlage. Sehr breitgefächert ist auch das Angebot für Haus- und Garten. Extra Vorführungen gibt es in diesem Jahr mit Geräten im Bereich „Akku-Technik für Gartenfreunde und Profis“.

Viele Tiere gibt es zu sehen. In diesem Jahr wird zudem die Deutsche Schafschurmeisterschaft in Wüsting ausgetragen. Zuschauer können hautnah dabei sein.

Alle Partygänger sollten zudem an diesem Samstag, 24. August, ab 18.30 Uhr bei der Disco im Festzelt vorbeischauen. Von 21 bis 23 Uhr ist auch ffn-Morgenmän Franky dort live zu erleben.

Auszüge aus dem Programm der Messe Landtage Nord am Samstag und Sonntag Samstag, 24. August 9 bis 18 Uhr: Messegelände geöffnet 9.30 bis 16.30 Uhr: Elitestutenschau ab 10 Uhr: Deutsche Schafschurmeisterschaft ab 10 Uhr: Masterrind-Jungzücherwettbewerb 11 Uhr und 15 Uhr: Kartoffelsuchen mit den Treckerfreunden, Kartoffelacker 12 Uhr: Mittagsandacht im Kirchenzelt 12 Uhr: Geführte Besichtigung der Biogasanlage 12.30 Uhr: Showprogramm (Esel, Showreiter Weser-Ems, Border-Collie-Hütevorführung, Westernreiter, historische Kutschen) 14 Uhr: Praxisvorführung „Akkutechnik für Gartenfreunde und Profis“ 15.30 Uhr: Vorführung historischer Landmaschinen 16.30 Uhr: Showprogramm (Schafscherer, Rettungshundestaffel) ab 18.30 Uhr: ffn-Party mit Morgenmän Franky von 21 bis 23 Uhr, vorher und nachher mit DJ Franky, ab Eingang Holler Landstraße (Eintritt: 6 Euro) Sonntag, 25. August 9 bis 18 Uhr: Messegelände geöffnet 9.30 Uhr: Fohlenchampionat der Landtage Nord 10 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Udo Dreyer und dem Thema „Was das Land aufblühen lässt“. Zugang frei ab Raiffeisenstraße 10 Uhr: 1. Norddeutsche Fleckviehschau 10 Uhr: 17. Deutsche Schafschurmeisterschaft 11 Uhr und 15 Uhr: Kartoffelsuchen, Kartoffelfeld 11.30 Uhr: Auftritt Jongliertheater Hironimus auf dem Spielplatz, auch um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr 12 Uhr: geführte Besichtigung der Biogasanlage 12 Uhr: Mittagsandacht im Kirchenzelt 12.30 Uhr: Ponyspiele - Vorläufe, Finale ab 16.45 Uhr 13.00 Uhr: 2. Nordwest-Schau des Deutschen schwarzbunten Niederungsrindes (DSN) 13.40 Uhr: Showprogramm (Esel, Westernreiter, Border-Collies) 14 Uhr: Praxisvorführung - „Akku-Technik für Gartenfreunde und Profis“ 15 Uhr: Schafzucht-Jungzüchterwettbewerb 17.15 Uhr: Showprogramm (Historische Kutschen, Polizeipferde, Westernreiten). Alle Angaben ohne Gewähr

Ein Video und Bilderstrecken unter www.nwzonline.de