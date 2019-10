Wüsting Bahnreisende auf der Strecke zwischen Hude und Wüsting haben künftig aus dem Fenster ihres Zugabteils wohl etwas mehr freien Blick auf die Landschaft. Zahlreiche schon sehr stattliche und gesunde Eichen sowie andere Laubbäume sind entlang der Bahntrasse bereits der Motorsäge zum Opfer gefallen. Weitere werden folgen. Man muss es wohl als Tribut sehen an die Sicherheit der Bahnstrecke.

Die umfangreiche Fällaktion an den Trassen soll verhindern, dass umstürzende Bäume auf den Gleisen oder in den Oberleitungen landen und den Zugverkehr zum Erliegen bringen, wie es immer wieder vorkommt. So hatte unter anderem das Land Niedersachsen nach sturmbedingten Behinderungen bei der Bahn darauf gepocht, die Bäume entlang der Bahnstrecken stärker zurückzuschneiden.

Die Deutsche Bahn hatte schon 2018 den „Aktionsplan Vegetation“ aufgelegt. Damit wolle man den geänderten Rahmenbedingungen und Auswirkungen von Extremwetterlagen auf den Bahnbereich Rechnung tragen. Ziel sei es, die Schiene sturmsicherer zu machen, „damit die Fahrgäste bei Wind und Wetter verlässlich ihr Ziel erreichen“, hieß es.

In Wüsting kann man derzeit erleben, wie das aussieht. Ganz massiv werden Bäume entlang der Strecke gefällt. „Das ist schade“, sagt Hans-Jürgen Mahlstede, Bezirksvorsteher in der Bauerschaft Grummersort Süd.

Mahlstede fragt sich, ob die Fällungen wirklich in dem Umfang erforderlich sind und man nicht mit etwas mehr Augenmaß vorgehen sollte, um trotzdem die Sturmsicherheit gewährleisten zu können.

Jahrzehntelang habe man nichts getan in Sachen Grünpflege an der Trasse, und jetzt komme gleich der große Schlag. Mahlstede meint, dass man durch regelmäßiges Stutzen der Bäume in den vergangenen Jahren diese vor dem jetzigen Tod durch die Motorsäge vielleicht hätte bewahren können. Jeder Baum speichere schließlich Kohlendioxid. Mahlstede fragt auch, ob die Bahn denn an anderer Stelle Ersatzanpflanzungen vornehme.

Die meisten Eichen, die in Wüsting abgesägt werden, sind laut Mahlstede um die 50 bis 60 Jahre alt. Ein stattlicher, gefällter Baum sei sogar auf rund 250 Jahre geschätzt worden, so Mahlstede. „Wir müssen uns wohl damit abfinden“, sagt der Bezirksvorsteher zu den Fällaktionen der Bahn. Aber traurig sei das schon.



Die Fällaktion sei zwischen der Deutschen Bahn und der Unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Oldenburg) abgestimmt, sagte Jörg Brümmer auf Nachfrage im Wildeshauser Kreishaus.

Das Besondere an diesem Streckenabschnitt sei, dass es sich um eine Bahnstrecke für höhere Geschwindigkeiten handele. Deshalb müsse die Schneise größer sein. Da es sich um Verkehrssicherung handele, sei die Bahn nicht verpflichtet, Ersatzanpflanzungen für die gefällten Bäume an anderer Stelle vorzunehmen, so Jörg Brümmer auf NWZ-Nachfrage.