Frage: Sie beraten bei exzessivem Medienkonsum. Was verbirgt sich dahinter?

Rühländer: Wir beschäftigen uns mit internetbezogenen Süchten. Dazu gehören drei große Bereiche: Computerspiele, Soziale Medien und Online-Sexsucht.

Frage: Wie ist die Situation in Oldenburg?

Rühländer: Seit Beginn unserer Arbeit, seit März 2018, haben 53 Menschen die Beratungsstelle aufgesucht. Knapp die Hälfte, 47 Prozent, waren Angehörige. Das Alter der Betroffenen liegt zwischen 11 und 25 Jahren.

Sies: Bundesweit sind in der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwa fünf Prozent betroffen.

Rühländer: Und drei bis vier Mal so viele haben bereits ein sogenanntes problematisches Konsum- oder Nutzerverhalten.

Frage: Das sind bis zu 20 Prozent aller Jugendlichen…

Sies: Gut vorstellen kann man sich das anhand einer Schulklasse. Bei einer Klasse von 20 Schülern wären das vier Jugendliche.

Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen?

Rühländer: Jungs sind vorrangig von PC-Spielen und Gaming betroffen, Mädchen beschäftigen sich eher mit den Sozialen Medien.

Frage: Warum geht es bei den Sozialen Medien?

Rühländer: Das Gefühl dabei zu sein, mitreden zu können, sich selbst zu präsentieren und auf dem neuesten Stand zu sein. Dazu kommt dazu Gefühl, nichts verpassen zu wollen.

Frage: Und bei Spielen?

Sies: Ich hab schon wieder ein Level geschafft oder einen Gegner besiegt. Das ruft ein Glücksgefühl hervor. Das Erleben ist wie in der echten Welt. Die Fünf in Erdkunde ist nicht mehr so wichtig, denn im Spiel, da habe ich mein Erfolgserlebnis, da habe ich ja etwas geschafft. Und so wird die virtuelle Welt interessanter als die echte Welt.

Rühländer: Das ist wie bei einer stoffgebundenen Sucht. Es wird Dopamin ausgeschüttet, das macht mich glücklich. Ich merke, wenn ich spiele, geht es mit gut.

Frage: Wie viel Zeit kann denn ein Jugendlicher gefahrlos an PC oder Smartphone verbringen?

Rühländer: Das ist schwierig zu beantworten. Eine konkrete Stundenzahl gibt es da nicht, auch wenn wir häufig danach gefragt werden. Die Empfehlungen reichen nur bis 13 Jahre, danach gibt es keine eindeutige Angabe mehr. Bei Kindern zwischen zehn und 13 Jahren liegt der Richtwert bei 60 Minuten am Tag.

Frage: Wie lässt sich problematisches Nutzungsverhalten erkennen?

Rühländer: Zum Beispiel wenn ein Jugendlicher keine Kontrolle mehr über seine Spielzeiten hat, also nicht mehr weiß, wie lange er eigentlich schon vor dem Rechner sitzt. Oder wenn sich ein Jugendlicher über Regeln hinweg setzt, obwohl er weiß, dass negative Konsequenzen drohen. Hinweise sind auch Interessensverluste, dass Freunde oder Hobbys vernachlässigt werden.

Frage: Und wann sprechen Sie von einer Sucht?

Rühländer: Dafür gibt es ganz klar festgelegte Indikatoren. Von neun Kriterien müssen über einen Zeitraum von zwölf Monaten mindestens fünf erfüllt sein.

Frage: Wir macht sich Sucht bemerkbar?

Rühländer: Die Grenze ist bei jedem unterschiedlich. Deutlich wird es, wenn das eigene Leben auf der Strecke bleibt. Wenn es in der Schule nicht mehr klappt und der Gedanke überhandnimmt „Ich muss jetzt spielen, ich brauche das“.

Frage: Wir können Eltern dem entgegenwirken?

Rühländer: Gut ist es, Interesse zu zeigen. Sich zum Beispiel das Spiel erklären lassen und selbst einmal mitspielen.

Sies: Zudem ist unbedingt die klare Grenzensetzung beziehungsweise Zeitensetzung der Medienzeit wichtig, um einen zu ausgeprägten Konsum einzuschränken.

Frage: Und wenn ich dann doch merke, dass es besser ist, Ihre Beratung aufzusuchen, was passiert dann?

Rühländer: Wir hinterfragen erst einmal: Warum geht es eigentlich? Was hat zu uns geführt? Und dann schauen wir gemeinsam, wie man das Leben zuhause besser organisieren kann. Wir arbeiten daran, dass Eltern verstehen, was Kindern an den Spielen wichtig ist. Und dass Kinder verstehen, dass etwa hinter der ganzen Meckerei einfach nur Sorgen stecken, die sich Eltern machen.

Sies: Wichtig ist auch, ob der Betroffene gewillt ist, den Konsum zu reduzieren. Dann können konkrete Schritte eingeleitet werden. Allerdings kann so eine Sucht sich auch so stark entwickeln, dass ein Klinikaufenthalt notwendig wird.

Frage: Gibt es Spiele, die eher dazu verleiten, nicht mehr davon loszukommen?

Rühländer: Ja, die gibt es. Da ist zum Beispiel ganz klar Fortnite zu benennen. Bei dem Namen klingeln vielen Menschen die Ohren. Aber die Spieleindustrie tut auch viel dafür, um Jugendliche zu binden. Mittlerweile arbeiten Informatiker, Grafiker und Psychologen gemeinsam daran, eine möglichst faszinierende Wirkung zu erzielen. Dazu kommt, dass bei solchen Spielen keine Grenzen mehr gezogen werden. Früher spielte man eine Runde gegeneinander, beispielsweise ein Rennen, und das Spiel war vorbei. Die Spiele heute sind anders ausgelegt, die Welten und Level breiten sich immer weiter aus. Ein Ende ist weitaus weniger klar definiert.

Frage: Welche Auswirkungen hat das?

Rühländer: Intensives Spielen kann das soziale Miteinander beeinflussen. Es kann sein, dass ein Jugendlicher nicht mehr richtig lernt, mit anderen in Kontakt zu kommen. Außerdem passt sich das Gehirn auch den spezifischen Nutzungsanforderungen an. Es werden nur die Vernetzungen der Nervenzellen erhalten bleiben, die vom Kind genutzt werden.

Frage: Das heißt, ich bekomme ein Zocker-Hirn?

Rühländer: So drastisch würde ich das jetzt nicht formulieren. Aber im Grunde ja. Wer zu viel vor dem Computer sitzt und nicht mehr nach draußen geht, entwickelt Defizite, wenn es darum geht Purzelbäume zu schlagen oder rückwärts zu laufen. Wer sich unregelmäßig bewegt, wird unbeweglich. Und wer unregelmäßig oder falsch isst, weil er zu viel vor dem PC sitzt, wird eventuell fettleibig oder zu dünn. Das heißt, das Körperempfinden verschiebt sich auch noch. Defizite tauchen auch im genannten sozialen Miteinander und in der Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen auf.

Frage: Wäre es eine Idee, einfach rigoros PC, Tablet und Smartphone wegzusperren?

Rühländer: Eine Idee vielleicht, aber keine gute. (lacht) Eher sollte man gemeinsam zu einem kontrollierten Medienkonsum kommen, mit dem beide Seiten leben können.

Sies: Nur so lässt sich die wichtige Medienkompetenz aufbauen, um einen verantwortungsvollen Umgang zu entwickeln.