Bornhorst Damit das Lernen in den Ferien nicht zur Qual wird, hat die Bildungseinrichtung „kreativ lernen/individuell fördern“ in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Oldenburg (DLRG) ein besonderes Feriencamp am Kleinen Bornhorster See ins Leben gerufen. Es soll den Kindern zeigen, dass Lernen und Spaß keine Widersprüche sein müssen.

Kinder und Betreuer trafen sich dabei jeden Morgen an dem Gewässer und verbrachten den Tag gemeinsam bis 17 Uhr. Auf dem Programm standen verschiedene Aktivitäten wie Schwimmen, Lesen und Spielen, aber auch eine Schatzsuche. Darüber hinaus haben sich die Teilnehmer selber verpflegt.

„In diesem Jahr ist unser Kernthema das Agieren im Team“, sagt Birgit Jenssen aus der Geschäftsführung der „Bildungsmanufaktur“. „Die Kinder sollen dabei auf spielerische Art lernen, sich einzubringen, Aufgaben und damit Verantwortung in und für eine Gruppe zu übernehmen. Dabei müssen sie lernen, sich abzusprechen und ihre eigenen Grenzen als auch die Grenzen ihrer Mitmenschen zu akzeptieren.“ Denn die seien der Maßstab, damit jeder eine Aufgabe erfolgreich übernehmen könne. „Denn jeder kann etwas und ist ein Gewinn für die Gruppe,“ erklärt Birgit Jenssen, die das Feriencamp geplant und umgesetzt hat. Im Verlauf des Tages hätten alle Teilnehmer mit anpacken müssen. Dazu gehörten Tätigkeiten wie Kochen, Spülen, Abtrocknen, Organisieren und Aufräumen.

Und auch die Mannschaft der DLRG sei mitversorgt worden. Denn der Rettungsdienst spiele eine wichtige Rolle, so Jenssen. Ohne den könnten die vielen Nichtschwimmer der Gruppe den See nicht so frei genießen. Zudem würden die DLRG-Mitglieder Schwimmübungen für die Feriencamp-Teilnehmer anbieten, die nachmittags auch eine Runde mit im Motorboot des Rettungsdienstes fahren durften.

Ein Erfolgsgarant für das gute Miteinander zwischen den Betreuern und den Kindern, die Grund- und Oberschulen in Oldenburg besuchen, sei die Tatsache, dass die Kinder und Jugendlichen die betreuenden Förderlehrer aus der außerschulischen Lernförderung der Bildungsmanufaktur kennen. „Die Verbindung zu ihnen ist eng, und es herrschen feste Vertrauensverhältnisse. Das ist eine tolle Basis, damit die Kinder in ihrer Freizeit mit Lust zu uns kommen“, weiß Jenssen, die immer wieder auf ihre Arbeit angesprochen werde – was für sie eine große Motivation für ihren Einsatz sei.

Bereits für die Herbstferien wird ein weiteres Projekt geplant, und im nächsten Sommer soll es auch wieder ein Feriencamp im Freien geben. In den Feriencamps oder in der Lernförderung der Bildungsmanufaktur kann sich jeder anmelden. Schüler aus Familien, die das Angebot nicht bezahlen können, versucht die Bildungsmanufaktur, eine Förderung zu ermöglichen.

Das Camp am Kleinen Bornhorster See wird finanziell von der NWZ-Weihnachtsaktion und der Theo- und Käthe-Prechter-Stiftung unterstützt. Die Bildungsmanufaktur bietet Lernförderung in verschiedenen Schulfächern an. Dabei geht es darum, Lernen zu lernen, zu verstehen, wozu der Schulstoff nützlich sein oder wie man mit Druck bei Klassenarbeiten umgehen kann. Das Team der Bildungsmanufaktur agierte in den vergangenen Jahren mit Unterstützung verschiedener Bildungsträger. „Jetzt haben wir uns selbstständig gemacht“, so Förderlehrerin Maggy Putjenter, die schon mehrere Jahre mit Birgit Jenssen zusammenarbeitet.