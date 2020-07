Familie: Grenzenloser Spaß mit Einschränkungen

Bürgerfelde Toben, lachen und grenzenlose Bewegung – All das ermöglicht das Team des Spielmobils Spielefant, auch wenn in diesem Jahr einiges anders läuft als geplant.

Trotz einiger Einschränkungen, startete zum 15. Mal das Projekt „Kids aktiv“ am ersten Sonntag der Ferien auf der Fußballweise im „Großen Bürgerbusch“. „Kids aktiv“ bietet an jedem Sonntag der Sommerferien zwischen 11 und 13 Uhr mit viel Spiel und Spaß Kindern eine Abwechslung in ihren großen Ferien.

Doch ob der Spielefant in diesem Jahr überhaupt wieder Abwechslung in die Sommerferien Oldenburger Kinder bringen kann, blieb lange unklar. Erst Anfang Juni sei entschieden worden, dass „Kids aktiv“ auch in diesem besonderen Jahr wieder stattfinden könne – natürlich mit einigen Einschränkungen.

„Als klar wurde, dass wir unser Projekt wieder starten können, blieben uns nur sechs Wochen, um alles zu organisieren“, erzählt Stefanie Zorn. Die Studentin übernahm mit ihrer Kollegin Lena Keisewitt den ersten Termin auf der Fußballwiese im Bürgerbusch. Am wichtigsten in der Planung sei gewesen, sich verschiedene Spiele auszudenken, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden kann.

„Wir haben verschiedene Spielstationen aufgebaut, an denen sich die Kinder mit viel Platz bewegen können“, erklärt Keisewitt. Anders als in den Jahren zuvor, stehe in diesem Jahr nicht das Miteinander im Vordergrund, sondern eher, wie trotz der Einschränkungen so viel Spaß am Spiel geboten werden kann. Deshalb seien in diesem Jahr vor allem Stationen aufgebaut, an denen Kinder alleine toben können.

Für Benjamin Feldhaus und seinem Sohn Thies war es die erste Teilnahme an „Kids aktiv“. „Ich finde es gut, dass das Projekt uns die Möglichkeit gibt, dass unsere Kinder sich austoben können“, sagt der 40-Jährige. Zusammen mit seinem besten Freund Recardo Penning, spielte der sechsjährige Thies eine Partie am riesigen „Vier-Gewinnt“. „Mir macht es hier richtig viel Spaß“, freute sich der siebenjährige Recardo. Vor allem, dass das Team des Spielfants es geschafft habe, so viele unterschiedliche Stationen, von Teller jonglieren über Parcours und Gesellschaftsspielen wie „Vier-Gewinnt“ unter Einhaltung der Corona-Auflagen, aufzubauen, war für Benjamin Feldhaus eine große Freude.

Dennoch wünscht sich das Team des Spielefants, dass sein Angebot an den kommenden fünf Sonntagen noch besser angenommen wird. Man befürcht, dass viele Familien gar nicht mitbekommen haben, dass „Kids aktiv“ wieder stattfindet. Für die kommenden Sonntage kann sich kostenlos jeder ganz einfach per E-Mail an:kidsaktiv@spielefant.com anmelden.