Eversten Grund zum Feiern gab es am Montag in Eversten: Am 24. Februar vor 70 Jahren traten Brunhilde und Julius Jochens vor den Altar. Zwei Jahre zuvor begegneten sie sich erstmals an einer Bushaltestelle in Bloherfelde. Zuvor war Brunhilde Jochens aus Danzig nach Oldenburg gezogen. Bei einem Tanz in Petersfehn sprach Julius Jochens sie an – der Beginn einer beständigen Partnerschaft. Seit 1993 leben sie gemeinsam in ihrem Haus in Eversten.

Bei Tee und einem gemeinsamen Frühstück mit Nachbarn und Verwandten wurde die eine oder andere Anekdote erzählt, während immer wieder Blumen und Geschenke von Freunden des Paares gebracht wurden. Die zwei Töchter des Paares konnten nicht vorbeikommen, da sie im Ausland als Kinder- und Diplompsychologinnen arbeiten.

Julius Jochens selbst war 19 Jahre lang als Hausmeister im ehemaligen Peter-Friedrich-Ludwig-Hospital beschäftigt. Aus diesem Grund zogen beide in eine Hausmeisterwohnung in der Friedrichstraße. Anschließend waren sie bis zur Pensionierung als Hausmeister-Ehepaar am Alten Gymnasium tätig. Auf diese Zeit blicken die beiden gerne zurück. Brunhilde Jochens betont mehrfach: „Es gibt nur Gutes zu erzählen.“

Das Verhältnis zu den Schülern und ihrem Arbeitgeber beschreibt das Ehepaar als familiär und gemütlich. Julius Jochens half den Schülern gelegentlich bei der Umsetzung ihrer Abi-Streiche.

„Ein Mal setzten sie Ferkel im Lehrerzimmer aus“, erinnert er sich, „das war vielleicht ein Trubel!“ Brunhilde Jochens verkaufte außerdem an einem Stand Snacks und Getränke an die Schüler. „Für ungefähr 40 Pfennig gab es damals ein Brötchen mit einem zerdrückten Schokokuss zwischen den Hälften. Das war sehr beliebt!“

Auch Bürgermeisterin Christine Wolff hörte den Erzählungen gespannt zu, gratulierte dem Paar und übergab einen Blumenstrauß sowie einen Umschlag mit Glückwünschen vom Oberbürgermeister und Ministerpräsident Stephan Weil. Anschließend gesellte sie sich zu der Runde. „70-Jährige Jubiläen sind eine wirkliche Ausnahme“, beantwortete Frau Wolff die Frage nach der Häufigkeit ihrer Besuche auf Gnadenhochzeiten.

Brunhilde und Julius Jochens sind im Garten aktiv und fahren gerne Rad – und das auch gerne im Haus: Im Esszimmer steht ein Standrad, das im Frühjahr auch mal auf die Terrasse gestellt wird. Eine große Feier haben Brunhilde und Julius Jochens nicht geplant. Für die Zukunft wünscht sich das Paar vor allem weiterhin gesund und in Bewegung zu bleiben.