Eversten Knapp 49 Jahre nach dem letzten gemeinsamen Schultag trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c von der Grundschule Eversten im „Phönix“ an der Ehnernstraße wieder. Einige, darunter auch der Autor dieser Zeilen, sind ihrer Heimatstadt und sogar ihrem Stadtteil treu geblieben. Andere verschlug es aber auch in die Fremde nach München oder Berlin.

Die Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Schulzeit an der Hauptstraße sorgte für reichlich Unterhaltung. An den Spielplatz beispielsweise, auf dem auf einem hohen Kletterbalken Wettkämpfe nach dem Motto „wer zuletzt oben bleibt, hat gewonnen“ ausgetragen wurden, oder Abzählreime und -spiele, an den Hausmeister, der in den Pausen Milch, Kakao und Joghurt verkaufte oder an die Lehrerin Frau Trüper, die Kinder zur Strafe in die Ecke schickte (mit Gesicht zur Wand) oder vor die Tür. Eine Besonderheit war, dass in der Klasse Drillinge (ein Junge, zwei Mädchen) unterrichtet wurden, von denen leider nur Helge Schulz teilnehmen konnte. Der Schulhof war zum großen Teil mit grober Schlacke bestreut, der Rasen durfte nach starken Regenfällen nicht betreten werden. Viele blieben nach dem Wechsel auf die weiterführenden Schulen zusammen. Organisiert hatte das Wiedersehen Hero Weber, heute Vizepräsident für Studium und Lehre der Jade Hochschule an der Ofener Straße. Nach einem deftigen Grünkohlessen und ein paar Getränken hieß es nach Mitternacht Abschied nehmen.