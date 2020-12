Interview: Neuer Präsident will Uni sichtbar machen

Der Senat der Universität Oldenburg hat Prof. Dr. Ralph Bruder (57) von der TU Darmstadt am Mittwoch zum Nachfolger von Universitätspräsident Prof. Dr. Hans Michael Piper (68) gewählt. Unsere Zeitung sprach mit dem Arbeitswissenschaftler kurz nach der Wahl über seine neue Aufgabe.

Frage: Wie ist Ihr erster Eindruck von Oldenburg und der Universität?

Bruder: Ich bin sehr offen und zuvorkommend aufgenommen worden. Über die Unterstützung, die ich bei meinen Gesprächen in allen Bereichen der Universität gefunden habe, freue ich mich sehr. Ich bin mir der Verantwortung bewusst und nehme das Amt mit Freude an. Es ist schade, dass ich jetzt nicht in Oldenburg sein kann; das erlebe ich als ungewöhnliche Situation aufgrund von Corona.