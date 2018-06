Kreyenbrück Maren Hespe kämpfte mit den Tränen, als sie von der für sie emotional aufwühlenden Zeit berichtete. Am 1. Mai 2017 kamen ihre Zwillinge Julia und Johanna elf Wochen vor dem Stichtag auf die Welt. Dass sie und ihr Mann in den Wochen danach nicht täglich die 40 Kilometer zu ihrem Zuhause in Markhausen pendeln musste, war damals eine große Hilfe. Möglich machte das ein Appartement im Ronald-McDonald-Haus.

15 dieser Familienzimmer stehen seit 2001 am Breewaterweg direkt neben der Kinderklinik zur Verfügung. Die Belegungsquote habe in den vergangenen zehn Jahren bei 90 Prozent gelegen, berichtete am Donnerstag Adrian Köstler vom Vorstand der McDonald’s-Kinderhilfe-Stiftung. Zuletzt lag sie sogar bei nahezu hundert Prozent. „Die Warteliste hat uns Sorgen gemacht“, sagte Köstler.

Kurzzeit-Zuhause für Eltern 4500 Familien hat das Ronald-McDonald-Haus seit der Eröffnung 2001 beherbergt. Das Angebot gilt für Eltern, deren Kinder stationär im Krankenhaus aufgenommen wurden. Überwiegend sind es Mütter und Väter von Frühchen. Die Dauer des Aufenthalt ist nur begrenzt durch die Dauer der Behandlung. In einem Fall wohnte eine Familie fast ein Jahr im Haus. Durchschnittlich bleiben die Gäste 19 Tage. Eine Übernachtung kostet 22,50 Euro pro Appartement, die in der Regel die Krankenkasse übernimmt. Infos unter: Infos unter: Infos unter: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/oldenburg

Genau aus diesem Grund wird das Haus nun erweitert. Unter dem Projektmotto „Sieben auf einen Streich“ beginnen in diesem Sommer die Arbeiten für einen Erweiterungsbau mit sieben neuen Familien-Appartements. Er wird östlich des Altgebäudes hochgezogen und an den Bestand angeschlossen. Für 350 Familien zusätzlich pro Jahr wird die Möglichkeit geschaffen, in der Nähe ihrer Kinder zu bleiben. Knapp drei Millionen Euro kostet das Vorhaben, das von der McDonald’s-Kinderhilfe finanziert wird. Parallel dazu läuft allerdings auch eine Spendenkampagne an. Die Fertigstellung des Anbaus ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.

Wie Architekt Thomas Vietzke erläuterte, sin die Planungen alle Erfahrungen aus den Jahren seit der Eröffnung des Oldenburger Hauses eingeflossen. Geplant ist im Untergeschoss ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsbereich und ein Erweiterung der Terrasse auf der Südseite. In den zwei Geschossen darüber werden insgesamt acht Appartements mit jeweils 30 Quadratmetern gebaut – sieben für Familien und eine für einen Freiwilligendienstleistenden. Insgesamt mehr als 800 Quadratmeter stehen am Ende zusätzlich zur Verfügung. Auch am Altbau soll im Zuge der Arbeiten Hand angelegt werden, um ihn für die Nutzung zu optimieren.

Viel Lob für die Pläne gab es von Prof. Dr. Jürgen Seidenberg, Klinikdirektor des Elisabeth-Kinderkrankenhauses. Er unterstrich, wie kooperativ sich alle eingebracht hätten, sowohl bei der Stadtverwaltung, als auch bei der Leitung des Klinikums, die durch einen Grundstückstausch den Anbau am Bestand möglich machte. Und er hob hervor, wie wichtig die Nähe der Mütter und Väter zu ihrem Nachwuchs ist. „Denn wenn die Kinder krank sind, sind die Eltern mit krank.“

Umso wichtiger ist es laut Zwillingsmutter Hespe dann, wenn es ein Zuhause auf Zeit gibt, „in dem dann mal ein warmer, selbst gebackener Kuchen steht.“

