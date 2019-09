Nadorst /Ohmstede Der erste Schultag an der IGS Flötenteich begann mit 112 Kindern. Das war im Jahr 1994. Hannelore Lüllwitz war damals als Lehrerin dabei. Heute ist sie Schulleiterin der IGS. Im Jahr 2013 hat sie diesen Posten von Hartmut Steinhauer übernommen, der in den Ruhestand ging. Heute hat die Integrierte Gesamtschule 1242 Schülerinnen und Schüler und ist damit die größte allgemeinbildende Schule der Stadt Oldenburg.

Es ist viel passiert seit der Gründung der IGS vor 25 Jahren – äußerlich an den Gebäuden und innerlich an Lernprozessen. Hannelore Lüllwitz ist darauf am Freitag in ihrer Ansprache zur offiziellen Feierstunde anlässlich des Jubiläums eingegangen. Zu den Gästen im Forum der Schule zählten auch Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und – Hartmut Steinhauer.

Schon die ganze Woche lang drehte sich in der IGS alles um das Jubiläum und dessen Motto „Natürlich bunt“. 63 „bunte“ Projekte wurden angeboten, darunter zum Beispiel „Geschichte des Flötenteichs“, „großformatige Malereien“ oder auch „Aikido“. Hannelore Lüllwitz betonte: „Durch die Projektwoche und die vielen Unterstützer sind tolle Farbtupfer und vieles mehr entstanden. Für eine gute Lernatmosphäre und eine Ganztagsschule gehört eine attraktive Lernumgebung dazu.“ Nachdem die Bläserklasse aufgespielt und die Zirkusgruppe spektakuläre Akrobatik gezeigt hatten, als alle Reden gehalten waren, lud die Schulleiterin die Gäste zum Rundgang ein.

„Schule muss sich ständig weiter entwickeln“, sagte Lüllwitz. So habe sich die IGS dem Netzwerk „Schule im Aufbruch“ angeschlossen. „Hier geht es darum, die selbstständigen Lernprozesse noch besser zu gestalten und Global Goals in die schulischen Prozesse nachhaltig und wirksam zu integrieren.“ Ein weiterer Schwerpunkt sei die Entwicklung und Implementierung eines Medienbildungskonzeptes. „Als Pilotschule stellen wir uns dieser Herausforderung gern.“

Ein Jahr nach dem Schulleiterwechsel hatte es mit umfangreichen Bauarbeiten an der IGS begonnen. Man brauchte mehr Platz, denn seit dem Schuljahr 2014/15 ist man sechszügig. „Eine Mammutaufgabe“, so Lüllwitz. Schluss mit dem Bauen ist auch noch nicht. Die Schulleiterin zählte auf: „Der Spielplatz ist nach den Herbstferien fertig, die Sporthalle hoffentlich Ende des Jahres. An die Fassade geht es von März 2020 bis Dezember 2021. Das Gebäude 2 soll bis dahin auch fertig sein.“

Spätestens dann gibt es ja wieder Grund zum Feiern in der mächtig gewachsenen IGS Flötenteich.